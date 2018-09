Quang Lê đưa Phương Mỹ Chi ra Hà Nội biểu diễn

Giọng ca hải ngoại muốn con gái nuôi cọ xát với sân khấu lớn nên đã nhận lời tham gia show 'Ngày nắng'.

Quang Lê cho biết, mỗi lần nhìn Phương Mỹ Chi hát say sưa dòng nhạc quê hương anh lại nhớ đến tuổi thơ của mình. Chính tiếng hát ngọt ngào của "chị Bảy" đã khiến trái tim anh tan chảy và đó cũng là lý do anh quyết định đỡ đầu cho Á quân The Voice Kid, đồng thời nhận cô bé làm con nuôi. Không ít người lo lắng khi Phương Mỹ Chi ký hợp đồng độc quyền với công ty của Quang Lê bởi sợ cô bé phải chịu nhiều áp lực của nghề. Tuy nhiên, giọng ca Đập vỡ cây đàn tin rằng, với tình yêu chân thành dành cho Mỹ Chi, anh đã chọn con đường đi đúng cho con gái nuôi. Anh giúp cô bé được thỏa sức vùng vẫy với âm nhạc, trong những làn điệu quê hương, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được việc học hành ở trường.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi.

Tự hào về con gái nuôi, Quang Lê tiết lộ, Phương Mỹ Chi có bảng thành tích học tập tốt. Cô bé chỉ chạy show dịp cuối tuần, còn ngày thường vẫn đến trường học cùng bạn bè. Cô bé xác định, kiến thức văn hóa mới là nền tảng cho sự phát triển của nghề nghiệp sau này.

Vào ngày 11/6 tới, Quang Lê sẽ đưa Phương Mỹ Chi ra Hà Nội tham gia show Ngày nắng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Anh nhận lời chương trình vì muốn con gái có nhiều dịp cọ xát để tự tin hơn trên những sân khấu chuyên nghiệp. "Hai cha con chúng tôi rất vui khi được tái ngộ với khán giả thủ đô. Chúng tôi hứa sẽ làm thỏa mãn người xem bằng những ca khúc quê hương ngọt ngào", Quang Lê chia sẻ.

Trong chương trình, Quang Lê thể hiện chùm tác phẩm làm nên "thương hiệu" của anh như Đập vỡ cây đàn, Về đâu mái tóc người thương, Đôi mắt người xưa, Tương tư nàng ca sĩ... Còn Phương Mỹ Chi sẽ hát Quê hương, Em đi trên cỏ non, Chiếc áo bà ba... Ngoài ra, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng khác: Hồng Nhung, Tuấn Hưng, Quang Hiếu và Hạ Vy, Duy Trường. MC Danh Tùng sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt.

Sau show diễn này, Quang Lê sẽ có chuyến lưu diễn dài ngày ở Australia cùng Phương Mỹ Chi nhân dịp con gái nuôi nghỉ hè.

Quỳnh Như