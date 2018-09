Quang Hà thở phào vì chưa bị lừa mất nhà gần 4 tỷ

Nam ca sĩ lấy lại được tài sản vì kẻ lừa đảo mua nhà mới lấy được sổ hồng, chưa hoàn tất thủ tục sang tên theo luật định.

Khoảng 1 tháng trước Quang Hà và người quản lý Quang Cường đến cơ quan điều tra trình báo việc bị người quen lừa mua căn hộ gần 4 tỷ đồng tại TP HCM, chưa trả tiền đã ôm giấy tờ nhà bỏ đi. Trước đó, nam ca sĩ cũng gửi đơn đến Phòng công chứng, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận để ngăn chặn việc mua bán căn hộ thuộc chung cư Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận).

Cách đây 1 tháng, Quang Hà và Quang Cường lo lắng trình báo với cơ quan điều tra việc bị kẻ xấu lừa mua nhà, chưa trả tiền đã ôm giấy tờ bỏ đi.

Chia sẻ với Ngoisao.net về diễn biến vụ việc, Quang Hà vui mừng cho biết, căn nhà được cơ quan chức năng xác định vẫn thuộc sở hữu của anh vì bên mua và bên bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên theo quy định.

"Kẻ lừa đảo mua nhà không biết rằng cần phải làm thêm 3, 4 bước nữa thì hắn mới có thể thành công trong phi vụ này. Theo luật thì bên mua và bên bán cùng phải có mặt khi thực hiện thủ tục đóng thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ. Khi đóng các loại thế này, bên bán phải xuất trình hồ sơ gốc của căn nhà như sơ đồ nhà, nguồn gốc căn nhà... Hiện những giấy tờ này tôi vẫn đang giữ, kẻ lừa đảo chỉ mới lấy được sổ hồng.

Sau khi nộp các loại thuế theo quy định, hai bên còn phải ký vào giấy cam kết không có mâu thuẫn, tranh chấp trong quá trình mua bán mới được cơ quan chức năng cho lịch hẹn ngày đăng bộ (thông thường từ 15 đến 30 ngày). Bên bán cũng phải viết giấy biên nhận với nội dung đã nhận đủ tiền từ bên mua thì cơ quan có thẩm quyền mới tiến hành sang tên cho người mua. Ngoài ra, hai bên còn phải ký vào biên bản bàn giao nhà trước khi Phòng Tài nguyên Môi trường quận trao sổ đỏ đã sang tên cho người mua. Tất cả những thủ tục này chúng tôi và kẻ lừa đảo đều chưa thực hiện nên đương nhiên căn nhà vẫn thuộc sở hữu của bên bán", Quang Cường, quản lý của Quang Hà nói.

Nam ca sĩ hy vọng cơ quan điều tra sẽ bắt được 2 kẻ lừa đảo để lấy lại giấy tờ nhà. Trong khi chờ đợi, anh làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng cho căn hộ đã bị mất sổ hồng.

Chiều 14/6, giọng ca 'Ngỡ' vui mừng chia sẻ, cơ quan chức năng đã xác định căn nhà vẫn thuộc sở hữu của anh vì bên mua và bên bán chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Quang Hà vào Sài Gòn lập nghiệp được hơn 10 năm. Từ tiền cát-xê đi hát, anh tích góp mua được căn hộ tại chung cư Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận và nhờ người quản lý của mình là Quang Cường đứng tên. Cách đây vài tháng, thông qua mối quan hệ xã hội, Quang Hà quen biết với một người đàn ông tên Nguyễn Văn Nam 37 tuổi (ở Nam Định) và khá thân thiết. Nghe nam ca sĩ bày tỏ ý định muốn bán căn hộ này ông Nam ngỏ lời mua và được chốt giá 3,9 tỷ đồng.

Ngày 17/5, ông Nam vào Sài Gòn ở nhờ tại một căn nhà khác của Quang Hà trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp. Đêm đó, người này mang vali có 200.000 USD và mở cho hai anh em Quang Hà - Quang Cường xem, để chuẩn bị trả tiền nhà sau khi công chứng. Đến sáng hôm sau, anh này bỏ lại chiếc vali tại nhà và được anh Cường lái ôtô đến phòng công chứng tư tại quận 3. Tại đây đôi bên đã ký thỏa thuận mua bán căn hộ tại chung cư Hồ Văn Huê và đưa đầy đủ chủ quyền gốc cho công chứng viên.

Sau khi công chứng gần xong các loại giấy tờ, người đàn ông viện lý do có việc gấp phải đi nên nhờ Quang Cường chở đi, để đứa cháu còn lại lo tiếp các giấy tờ khác. Anh Cường không mảy may nghi ngờ gì vì vali tiền của người này vẫn để ở nhà Quang Hà. Trên đường đi, ông Nam xuống mua nước rồi đi mất. Quang Cường gọi điện nhiều lần nhưng số máy không liên lạc được. Nghi ngờ bị lừa, anh Cường quay về phòng công chứng nhưng cũng không còn ai ở đây, toàn bộ giấy tờ căn hộ đã bị lấy đi. Hai anh em Quang Hà tức tốc về nhà mang chiếc vali ông Nam để lại đến công an phường 12 (quận Gò Vấp) để phá khóa nhưng bên trong chỉ có giấy báo.

Trung Nguyễn

* Tên nghi can trong bài đã được thay đổi.