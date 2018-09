Quang Dũng, Thanh Thảo 'bán đứng' Mr. Đàm ở Mỹ

Khi đang ăn tiệc, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nghe tiếng ban nhạc gọi tên mình 'Mr. Đàm - The best singer in Vietnam for everybody now'. Trước đó, Thanh Thảo và Quang Dũng đã lén viết giấy gửi ban nhạc giới thiệu đồng nghiệp lên hát. Trước tiếng vỗ tay ủng hộ của quan khách trong buổi tiệc, Mr. Đàm phải lên 'sân khấu' hát. Anh thể hiện hai ca khúc 'Unchained melody' và 'Unbreak my heart' sau khi hội ý với ban nhạc. Các vị khách cũng đứng lên lắc lư theo tiếng hát của anh.