Quang Đại, Chí Thành làm Hồ Ngọc Hà rơi nước mắt

Loki Bảo Long mang đến ca khúc That's my kind of night sôi động. Giọng ca trẻ chinh phục khán giả bằng những bước nhảy dễ thương bên cạnh khuôn mặt điển trai và giọng hát đã được kiểm chứng từ các tuần thi vừa qua (xem video). Dương Khắc Linh nhận xét, Loki thể hiện một ca khúc ít người biết, chứng tỏ thí sinh rất tự tin. Nhạc sĩ Khắc Linh thấy Loki hát tốt, có màn trình diễn thành công. Với Hồ Quỳnh Hương, Loki là học trò nên cô ngại khen quá nhiều, mà chỉ biết nói rằng cô thán phục anh. Lập tức, Mr. Đàm 'cướp lời' và đánh giá Loki thông minh, có ngoại hình đẹp. Anh khẳng định, Loki Bảo Long sớm trở thành một ngôi sao sáng của showbiz Việt.