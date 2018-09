Quang Anh đăng quang Quán quân The Voice Kids

Cậu bé người Thanh Hóa đã trở thành người chiến thắng với 43,37% tổng số phiếu bình chọn.

Trong đêm chung kết The Voice Kids diễn ra tối 7/9, cậu bé người Thanh Hóa đã chiến thắng trước hai ứng viên Phương Mỹ Chi và Trần Ngọc Duy nhờ giọng hát khỏe khoắn, bản lĩnh sân khấu và sự sáng tạo không ngừng ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Đây cũng là kết quả hoàn toàn xứng đáng và làm hài lòng đông đảo công chúng theo dõi cuộc thi.

Nguyễn Quang Anh đoạt ngôi Quán quân với tổng số phiếu bình chọn là 43,37%.

Trước đêm thi quyết định, Ủy ban nhân dân phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, quê hương của Quanh Anh còn có công văn yêu cầu các phố, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh vận động bình chọn cho cậu bé.

Ở phần solo, Quang Anh khiến không ít khán giả bất ngờ khi thể hiện Đá chông trồng, tác phẩm khó với giai điệu và lời ca ẩn dụ của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. "Chiến binh" của đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh mặc áo dài, đội khăn xếp, thể hiện hình ảnh chững chạc. Sở hữu giọng hát sáng, mạnh mẽ nhưng cũng dày dạn về kỹ thuật, cậu bé đã tạo được sự mới lạ ở ca khúc dân gian đương đại gắn liên với tên tuổi của diva Thanh Lam. Điều làm khán giả xúc động khi ở phần cuối tiết mục, mẹ Quang Anh xuất hiện trên sân khấu ôm con trong nước mắt và choàng vào vai cậu bé chiếc khăn có dòng chữ "Mẹ yêu con".

Màn trình diễn của Quang Anh với hai huấn luyện viên Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang được đầu tư sân khấu hoành tráng.

Quang Anh cũng khẳng định được tố chất của người nghệ sĩ trong tương lai ở màn kết hợp cùng hai vị huấn luyện viên với bài hát Quê nhà (Trần Tiến). Sẽ là khập khiễng khi đặt bàn cân so sánh Quang Anh với Tùng Dương ở nhạc phẩm nổi tiếng này, nhưng cậu bé đã thổi vào giai điệu du dương, êm đềm sự hồn nhiên, trong trẻo của tuổi 13. Để giúp học trò tỏa sáng, Hồ Hoài Anh đóng vai người bố bố, trổ tài đánh đàn bầu, còn Lưu Hương Giang trong vai người mẹ, hát khá e dè, nhường "đất diễn" cho Quang Anh tuôn trào cảm xúc.

Với sự biến hóa đa dạng và phong cách tự tin như một ca sĩ chuyên nghiệp, Quang Anh khiến không ít khán giả nể phục về tài năng của mình. Cậu bé nhận được lượng phiếu bình chọn nhiều nhất trong đêm chung kết với 215.903 vote, chiếm 43,37% tổng số tin nhắn. Kết quả này đồng nghĩa với việc Nguyễn Quang Anh trở thành Quán quân của Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Khi công bố tên người thắng cuộc, cậu bé nhảy cẫng lên sung sướng và hạnh phúc ôm những người bạn để chia sẻ niềm vui.

NSND Ngọc Giàu bất ngờ xuất hiện trong màn solo của Phương Mỹ Chi. Cô bé vẫn trung thành với dòng dân ca nên không tạo được nhiều điểm nhấn so với hai cậu bé Quang Anh và Ngọc Duy ở đêm chung kết.

Cũng dành được tình cảm của hàng triệu bạn xem truyền hình nhưng Phương Mỹ Chi chỉ về nhì với 204.652 phiếu (tương đương 41,11%). Ngọc Duy, cậu học trò của huấn luyện viên Thanh Bùi chịu lép vế với 15,51% vote và đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Mỹ Chi là giọng hát dân ca duy nhất xuất hiện trong The Voice Kids nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng. Cô bé 11 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP HCM chỉ có niềm đam mê duy nhất với âm nhạc quê hương. Dẫu bị đánh giá là "một màu" và ít có điểm nhấn nhưng những gì Mỹ Chi thể hiện trong đêm chung kết tối 7/9 hoàn toàn chinh phục được những tai nghe khó tính nhất.

Song ca với Hiền Thục trong liên khúc Giấc mơ ngày xưa, Ru lại câu hò, Trên bến sông buồn, "chị Bảy" cất giọng ngọt ngào, thậm chí lấn át cả huấn luyện viên. Từng câu hát cô bé cất lên đều truyền cảm, rung động trái tim khán giả. Không ít bậc phụ huynh ngồi phía dưới đã nín lặng nghe Mỹ Chi ngân nga.

Điều thú vị ở phần solo của Mỹ Chi, NSND Ngọc Giàu đã hát mở màn cho ca khúc Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang. Người nghệ sĩ gạo cội dành cho tài năng nhí ánh mắt trìu mến khi đã góp phần thắp lên ngọn lửa cho thế hệ trẻ hướng về dòng nhạc dân tộc. Đáp lại tình cảm này, Mỹ Chi một lần nữa đem tới không gian lắng đọng, cảm xúc qua từng lời ca, giai điệu mượt mà. Ngoài phần solo, Phương Mỹ Chi cũng có tiết mục hòa giọng cùng top 5 trong đội Hiền Thục nhưng không gây được ấn tượng khi các bé chưa kết hợp ăn ý.

Ngọc Duy và top 5 của đội Thanh Bùi làm khán giả phát cuồng vì phong cách dễ thương và tinh thần kết hợp vui vẻ như một gia đình.

Dù có ít phiếu bình chọn hơn Quang Anh và Mỹ Chi nhưng Ngọc Duy không hề kém cạnh so với hai người bạn. Thí sinh quê Hải Dương cùng huấn luyện viên Thanh Bùi đã có những màn trình diễn hấp dẫn, ấn tượng, tạo không khí vui vẻ cho đêm chung kết. So với vẻ rụt rè ngày đầu tham gia The Voice Kids, cậu bé có nốt ruồi duyên đã chững chạc và mạnh dạn hơn rất nhiều. Điều đó thấy rõ ở liên khúc Tìm về dấu yêu, Baby cùng Thanh Bùi và bài hát Stand by me cùng top 5. Sự đáng yêu của Ngọc Duy toát lên từ chính tiếng hát tình cảm dù chưa được mài giũa, những động tác vũ đạo dễ thương và tinh thần đoàn kết với các thành viên trong đội. Trong cả hai tiết mục này, Ngọc Duy còn tự tin cất những nốt cao chới với mà không hề run hay phô.

Ở phần solo, sự lém lỉnh của cậu bé dường như biến mất và được thay thế bằng hình ảnh người chiến binh nhỏ với hit Dòng máu lạc hồng của Đan Trường. Ca khúc được phối khí mới mẻ với giai điệu hiphop, giúp cậu bé làm nổi bật thông điệp bài hát là sự hào hùng của đất nước, đồng thời thổi làn gió trong lành của tuổi trẻ. Với sự tiến bộ không ngừng qua từng đêm thi, dù không đoạt danh hiệu Quán quân nhưng Ngọc Duy cũng để lại hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

Không đánh giá về chuyên môn của top 3 The Voice Kids, các huấn luyện viên trong đêm chung kế đều dốc sức hỗ trợ cho học trò trình diễn và có những động viên. Với Hiền Thục, 3 tài năng nhí đều là những giọng ca xuất sắc khi trải qua quá trình lao động nghiêm túc nên ai trở thành Quán quân cũng đều xứng đáng. Lưu Hương Giang lại khen Mỹ Chi, Quang Anh và Ngọc Duy vẫn duy trì được phong độ sau một tuần tập luyện vất vả. Trong mắt cô, Mỹ Chi đã tạo được tên tuổi trong lòng công chúng, Ngọc Duy đáng yêu, còn cậu học trò Quang Anh cũng rất chăm chỉ.

Độc giả Ngoisao.net dành nhiều phiếu bình chọn cho Mỹ Chi và Quang Anh.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh còn ước chương trình không trao danh hiệu Quán quân bởi trong lòng anh, cả 3 tài năng đều là người chiến thắng. Anh cảm thấy buồn khi 3 thí sinh phải chịu áp lực lớn trước những lời nhận xét trái chiều của cư dân mạng và khuyên học trò hãy luôn đam mê và thể hiện tài năng trong tương lai.

Huấn luyện viên Thanh Bùi xúc động tâm sự, anh phải cám ơn các thí sinh vì khoảng thời gian ý nghĩa vừa qua. Anh tự hào về học trò bởi qua hình ảnh của những tài năng nhí, anh tin rằng, âm nhạc Việt Nam sẽ có tương lai sáng lạn.

Ngoài các phần thi của Quang Anh, Mỹ Chi, Ngọc Duy và top 15 The Voice Kids, đêm chung kết tối 7/9 còn có sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn và Á quân The Voice Đinh Hương trong vai trò khách mời. Chương trình cũng tạo độ hot và sức ảnh hưởng lớn với công chúng khi cả trường quay không còn ghế thừa, thậm chí xảy ra tình trạng cháy vé.

Trải qua 3 tháng phát sóng, phiên bản The Voice Kids mùa đầu tiên tại Việt Nam dành cho các bé từ 9 đến 15 tuổi đã khép lại thành công với người chiến thắng là Nguyễn Quang Anh. Cuộc thi đã phát hiện ra nhiều tài năng nhỏ tuổi nhưng cũng tạo không ít tranh cãi quanh chuyện tiền bạc của các bậc phụ huynh khi đưa con đi thi.

Nhóm phóng viên

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng