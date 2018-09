Quán quân 'The Winner Is...' chi nửa tỷ cho MV đầu tay

Tia Hải Châu khiến nhiều người 'giật mình' khi đầu tư mạnh tay cho phần hình ảnh.

Cách đây không lâu, Tia Hải Châu ra mắt ca khúc đầu tay mang tên Out of control sau một năm giành giải nhất Tôi là người chiến thắng. Mới đây, cô tiếp tục giới thiệu đến khán giả MV của ca khúc này. MV do đạo diễn Bone Hồ thực hiện. Bone Hồ là người từng hợp tác với Hồ Ngọc Hà trong nhiều sản phẩm, mới nhất là MV Mối tình xưa.

Hình tượng của Tia Hải Châu trong MV 'Out of control'.

Đạo diễn Bone Hồ cho biết, anh rất thích câu chuyện trong Out of control lẫn chất nhạc của ca khúc này. Vì vậy, thông qua MV, anh đã kể một câu chuyện về cô ma-nơ-canh năng động (Tia Hải Châu đóng) bị giam cầm trong một thế giới đầy rẫy những ma-nơ-canh bị tàn phế. Cô luôn khao khát một ngày mình trở thành người để tự do làm những gì mình muốn. Thế nhưng, mọi thứ xung quanh lại ngăn cản và muốn cô phải bỏ cuộc.

Vượt qua mọi sự kìm hãm, cô ma-nơ-canh này vẫn muốn tìm ánh sáng để giải thoát cho mình. Trong quá trình đó, cô thấy đáng sợ nhất chính là cái bóng của chính mình. Cô đã quyết vượt qua nỗi sợ hãi để biến giấc mơ thành sự thực. Ngược lại, cô phải trả giá bằng việc bị trừng phạt và treo lên như những con ma-nơ-canh khác.

MV có nội dung khá đặc biệt và mới lạ, cùng cách truyền tải thông điệp rất huyền bí. Song, qua MV này Tia Hải Châu muốn nhắn nhủ đến giới trẻ rằng kẻ thủ lớn nhất của mỗi người chính là bản thân. Hãy cố gắng và luôn khát khao để tìm ra được ánh sáng của đời mình. Tia Hải Châu đầu tư rất kỹ lưỡng về hình ảnh. Cô đã chi hơn 20.000 USD vì muốn mọi thứ thật hoàn hảo.

Out of control là sáng tác của Dương Khắc Linh. Giám khảo X-Factor đã mất 5 tháng để viết nên ca khúc này. MV sẽ được phát sóng trên truyền hình vào 9/9 tới.

MV "Out of control":

Hàn Quốc Việt