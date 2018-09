Nữ vũ công sinh năm 1990 sẽ kết hợp với các nghệ sĩ múa người Singapore diễn tại Festival múa đương đại DanzINC.

Ngày 9/8, Đỗ Hải Anh cùng hai vũ công Hà Lộc, Như Ý sẽ lên đường sang Singapore tham gia Lễ hội múa đương đại quốc tế DanzINC. Quán quân So you think you can dance 2015 tiết lộ cô chuẩn bị tiết mục có tên Yên lam trình diễn trên sân khấu nước ngoài.

Đỗ Hải Anh chia sẻ, bài múa Yên lam bắt nguồn từ cảm xúc của cô với đất trời qua 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Hải Anh ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên và thời khắc giao hòa, chuyển giao giữa các mùa, tạo nên trạng thái cân bằng, an yên trong cuộc sống.

Vũ công Đỗ Hải Anh.

Những ngày qua nữ vũ công cùng các cộng sự nỗ lực tập luyện để có màn thể hiện ấn tượng tại Singapore. Cô đưa vào bài múa nhiều động tác khó để diễn tả các cung bậc cảm xúc vui, buồn, nuối tiếc, sợ hãi, hoan hỉ... "Mỗi lần đi tập tôi phải xức dầu nóng để cơ thể mềm mại, đỡ bị đau khi chấn thương. Có nhiều hôm chúng tôi tập luyện tới bầm dập, toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố gắng quên đi khó khăn để có tiết mục chất lượng", Hải Anh nói.

Quán quân So you think you can dance Hải Anh sang Singapore biểu diễn *Đỗ Hải Anh chia sẻ về khó khăn khi tập múa

Quán quân So you think you can dance 2015 hy vọng qua những chuyến lưu diễn nước ngoài, cô sẽ nâng cao khả năng chuyên môn của bản thân và mang nghệ thuật múa Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Đỗ Hải Anh sinh năm 1990. Cô từng gây chú ý khi trở thành thí sinh nữ đầu tiên đăng quang tại cuộc thi So you think you can dance 2015. Hải Anh theo múa nghệ thuật từ năm 3 tuổi. Cô học ballet chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi tại Trường Múa TP HCM. Tốt nghiệp Khoa Múa cổ điển châu Âu, Hải Anh dự thi Múa đương đại quốc tế tại Hàn Quốc năm 2012 và giành giải bạc. Hải Anh từng tham gia biên đạo nhiều chương trình truyền hình như Đặc nhiệm blouse trắng, giúp thí sinh Tố Tố và Bùi Anh Tuấn chiến thắng tại show Trời sinh một cặp, biên đạo cho tiết mục của thí sinh dự thi Người hùng tí hon.

Hải Anh (đứng thứ năm từ trái qua) và các cộng sự trong êkíp thể hiện vở múa 'Yên lam'.

Ngoài các chương trình trong nước, Hải Anh hoạt động tích cực ở cả sân khấu nước ngoài. Cô đã có cơ hội sang Nhật biểu diễn trong dự án Kyousie năm 2013, kết hợp cùng biên đạo trẻ Sea Choreolab diễn tại Malaysia năm 2014 và từng lưu diễn ở Mỹ và các thành phố thuộc châu Âu.

Lễ hội múa đương đại quốc tế DanzINC được tổ chức hai năm một lần tại Singapore. Chương trình quy tụ các vũ công và biên đạo múa đến từ nhiều nước trên thế giới.