Quán quân Idol Janice Phương liên tục hôn chồng

Có ông xã giúp sức và đồng hành trong âm nhạc, Janice Phương tự tin hơn. Trong minishow hôm 4/11 tới, cô sẽ thể hiện những nhạc phẩm từng để lại dấu ấn trên sân khấu Vietnam Idol như 'Đừng yêu', 'Chuyện tình', 'I will survive', 'Love you in silence'... Cô cũng thử sức ở dòng nhạc Latin và Rock để tạo hình ảnh mới mẻ.