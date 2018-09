Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí bị loại khỏi Idol Kids

Với lượng bình chọn và điểm giám khảo thấp nhất, Linh Hoa đã phải dừng bước tại Vietnam Idol Kids. Cô bé khóc nức nở nói lời chia tay chương trình. MC Thảo My phải ôm an ủi thí sinh nhí. Linh Hoa từng là Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014, học trò cưng của cặp đôi kiện tướng dance sport Khánh Thi - Phan Hiển. Tuy nhiên, ở sân chơi ca hát, cô bé đã không gặp may mắn.