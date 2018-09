Quách Ngọc Ngoan là con ngựa bất kham

Phóng viên Hương Giang thực hiện phỏng vấn Lê Phương vào tháng 4/2014. Cô đã chia sẻ rất chân thành quan điểm và cách ứng xử của một người phụ nữ trong gia đình với chồng là Quách Ngọc Ngoan.

- Vừa làm vợ, làm mẹ lại bận rộn với các vai diễn, chị cân bằng cuộc sống bằng cách nào?

- Con trai tôi gần 2 tuổi đang ở quê với ông bà ngoại nên phần lớn việc chăm con có mẹ tôi giúp. Ở Sài Gòn vợ chồng tôi vẫn miệt mài đóng phim và tham gia các chương trình, sự kiện của làng giải trí thôi. Khi rảnh rỗi tôi lại bắt xe về thăm con. Thường là nếu được nghỉ quay một ngày thì tôi bắt chuyến xe khuya để ngủ dậy là đã tới nơi. Tôi chơi với con một ngày, tối lại bắt xe lên Sài Gòn. Bây giờ là lúc tôi phải nỗ lực kiếm tiền nuôi con. Nghề của tôi tuổi thọ không dài nên phải cố gắng lo cho con cái bây giờ và để dành cho cả tương lai nữa. Tôi chấp nhận sống xa con một thời gian chứ cứ ngồi nhà ôm con hoài mà không cho nó cuộc sống tốt thì cũng đâu được. May mắn là con trai tôi rất ngoan, phát triển tốt. Bé hiện cân nặng 16 kg, cao khoảng 95 cm, có nhiều nét giống bố, cằm chẻ, dáng cao, da trắng và nụ cười tươi. Bé đã biết bập bẹ nói được hai chữ như ông ngoại, bà ngoại (cười).

- Chị và Quách Ngọc Ngoan cùng là diễn viên nhưng chưa từng góp mặt chung trong phim nào. Theo chị, lý do vì sao?

- Nếu là tình nhân hay bạn diễn bình thường thì người ta có rất nhiều cơ hội diễn xuất chung còn là vợ chồng lại chẳng ai mời cả. Tôi nghĩ có thể do các đạo diễn nghĩ vợ chồng mà đóng cặp cùng nhau thì không còn tình tứ, khó mang lại cảm xúc cho người xem hoặc có thể vì những lý do đơn giản hơn nữa là họ sợ là chẳng may có hôm vợ chồng giận nhau thì ảnh hưởng đến công việc chung. Bản thân tôi thì tách bạch công việc và gia đình. Tôi nghĩ có dịp đóng chung phim với ông xã cũng thú vị. Nếu có kịch bản hay, vai phù hợp và đạo diễn tốt thì tôi sẵn sàng nhận lời tham gia. Nhưng quan trọng là phải có người mời đã (cười).

Diễn viên Lê Phương.

- Quách Ngọc Ngoan từng đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp. Xem những cảnh ông xã thân mật, tình tứ với đồng nghiệp nữ, chị có cảm xúc thế nào?

- Nói không khó chịu thì là tôi nói xạo. Bởi chỉ cần mới là người yêu của nhau thì nhìn những cảnh đó cũng không thoải mái chứ nói gì là vợ chồng. Tôi và anh Ngoan có một giao ước. Đó là khi đóng phim thì trong lúc diễn phải có cảm xúc, thân thiện, hòa đồng và hợp tác cùng bạn diễn để có những cảnh cảm xúc cho người xem nhưng khi bước ra khỏi vai diễn thì mình phải tỉnh táo, có ranh giới đàng hoàng. Không phải cứ nghĩ là bạn diễn thì có thể xô bồ, giỡn hớt, ôm hôn nhau. Điều đó tôi không chấp nhận. Ngay cả những việc như thay đồ, hóa trang tôi cũng yêu cầu phải tế nhị. Đàn ông tính hay thoải mái, bạ đâu cũng tụt quần áo, cứ nghĩ mặc chiếc quần đùi là được. Nhưng tôi nói “Không, đã có gia đình thì phải nghiêm túc, thay đồ đúng chỗ”. Tôi rất khó khăn trong chuyện đó. Và bản thân tôi cũng không cho phép mình xuề xòa, suồng sã như vậy.

- Khi nghe vợ góp ý về những giới hạn cần giữ với bạn diễn, chồng chị phản ứng ra sao?

- Chồng tôi lúc tiếp nhận thông tin thì cũng tỏ ra thiện chí, đồng tình nhưng sự thật anh ấy ở trên phim trường thế nào thì có trời mới biết. Nhưng mà thôi, mình cứ tin chồng mình là một người nghiêm túc đi. Tôi nghĩ anh Ngoan là người biết chừng mực trong các mối quan hệ.

- Chị sẽ làm gì nếu chẳng may chồng diễn quá nhập tâm, khó thoát ra khỏi tình cảm với bạn diễn?

- Chồng tôi có tình ý với bạn diễn hay không về nhà là tôi biết liền à. Đã gọi là chồng mình mà. Nếu là một người vợ tinh tế và yêu chồng thì khi quan sát thái độ ứng xử của chồng, mình sẽ đoán được tâm tư, tình cảm của anh ấy. Tôi nghĩ một người đàn ông không biết chừng mực, giữ mình, để xảy ra những tình huống không đáng có với bạn diễn thì đó là người đàn ông ngốc. Bởi chẳng có người nào yêu mình và hết lòng với gia đình bằng vợ mình, chồng mình đâu. Có thể bạn ra ngoài vui đùa thì thấy thoải mái, vui vẻ nhưng điều quan trọng là cuối cùng bạn về nhà với ai, ở đâu, làm gì, ai sẽ bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho bạn. Chỉ có chồng mình, vợ mình chứ ai nữa.

- Khi giận chồng, chị ứng xử thế nào?

- Tôi im lặng không nói chuyện và sẽ trao đổi qua tin nhắn để tránh căng thẳng. Vì nói chuyện trực tiếp thì dễ “điên” người và nói những câu không kiềm chế được còn nhắn tin có thể kiểm tra lại trước khi gửi. Tôi thường đọc lại tin nhắn thật kỹ, dự đoán người nhận sẽ có cảm xúc thế nào khi nhận tin nhắn nên tránh được những từ ngữ nặng nề, dễ gây xung đột.

- Còn chồng chị thì sao?

- Tôi rất cảm ơn anh Ngoan ở một điểm là anh ấy rất đàn ông và tử tế trong ứng xử với vợ. Dù có chuyện gì căng thẳng hay nóng nảy thì anh cũng không bao giờ sử dụng bạo lực. Thậm chí, anh sẵn sàng chịu trận, ngồi nghe tôi nói. Đôi khi có chuyện xảy ra mà tôi bức xúc quá không chịu nổi phải giải quyết với chồng ngay thì anh cũng ngồi nghe. Đến khi không chịu được, anh chỉ nói “Thôi được rồi” và bỏ đi. Sau đó, chúng tôi chuyển sang nói chuyện qua tin nhắn. Nói thẳng ra anh Ngoan bây giờ đã thay đổi nhiều. Có những điều mà tôi nghĩ khi còn độc thân anh ấy sẽ không xử lý như bây giờ. Ví dụ, ngày xưa anh ấy đã muốn đi đâu thì đố ai mà giữ được nhưng bây giờ thì nghe tôi dặn ngày đó, giờ đó anh phải về lo việc này việc kia trong gia đình thì anh cũng biết cân nhắc, về sớm hoặc đúng giờ.

- Cách đây 2 năm, từng có papazazi chộp được ảnh chồng chị thân mật với gái lạ giữa đêm khuya. Khi đọc bài báo đó, tâm trạng của chị thế nào?

- Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là ngày 16/4/2012, bài báo đưa tít “Quách Ngọc Ngoan ôm gái lạ giữa đêm khuya”. Lúc đó tôi đang mang bầu nên khi đọc bài báo đó, tôi xúc động mạnh, cảm thấy tức giận và tủi thân lắm. Nhưng tôi vẫn ráng kềm chế, đợi đến tận lúc chồng về vẫn im lặng, không nói gì về chuyện đó cả. Tôi chỉ nhắn tin hỏi “Chuyện đó là thế nào? Em cần một lời giải thích”. Anh ấy nói là “Không có gì hết. Chỉ là những người bạn bình thường. Em tin hay không thì tùy em”. Và tôi tin. Bởi tôi chỉ cần nghe chồng mình giải thích là đủ còn mọi người nói thế nào, nhìn vào ra sao là quyền của họ. Mình sống với chồng phải hiểu và tin chồng thôi. Vì lẽ đó tôi không nhắc đến chuyện này nữa. Tôi nghĩ cứ cho đó là những người bạn, tới cổ vũ cho anh Ngoan. Bản thân tôi bầu bì không đi được thì có những người bạn ủng hộ anh ấy cũng là chuyện bình thường.

- Chị không sợ mình mềm mỏng, vị tha quá sẽ bị chồng lấn lướt, qua mặt sao?

- Nếu không mềm mỏng thì tôi cũng không biết phải làm sao cho tốt hơn nữa. Bởi trong cuộc sống vợ chồng, tôi thấy có nhiều cái khiến mình phải biết cách nhẫn nhịn thì mọi việc mới êm đẹp. Nếu là tình nhân, cứ giận hờn nhau thì chỉ việc buông tay là xong còn vợ chồng thì có nhiều thứ ràng buộc lắm. Tôi không phải người quá dễ dãi, nhu nhược mà là biết nương theo những tình huống và tính cách của chồng mình. Có những chuyện tôi biết rõ chồng mình sai nhưng không nhận. Lúc đó, tôi chỉ nói nhẹ nhàng rằng “Em biết mọi việc nhưng nếu anh đã nói như vậy thì cứ cho là như vậy đi”. Theo tôi, người phụ nữ nên cư xử làm sao để chồng phải phục mình chứ đừng để họ thấy bị chạm đến cái tôi rồi nổi điên lên thì chẳng được kết quả gì cả. Nhiều người nghĩ rằng tôi quá hiền nhưng tôi không hiền đâu. Bởi nếu tôi hiền thì đã chẳng thể giữ được một con ngựa bất kham như anh Ngoan. Chồng tôi có tính cách hơi bất cần, khó mà bắt ảnh phải làm theo ý muốn của người khác. Tốt nhất đừng bao giờ bắt ảnh phải làm gì mà hãy để ảnh tự nguyện thì sẽ tốt hơn. Tôi thấy là vợ thì phải làm sao để người đàn ông làm chuyện có lỗi xong, họ xem cách mình ứng xử thì biết sợ, từ đó có thái độ, cách nhìn khác về mình.

Lê Phương - Quách Ngọc Ngoan và con trai Cà Pháo.

- Hơn 2 năm chung sống, chị thấy hôn nhân của mình bình lặng hay nhiều sóng gió?

- Thú thật chúng tôi thường xuyên xảy ra bất hòa vì tính tôi hướng nội, chồng lại hướng ngoại. Tôi nhẫn bao nhiêu thì chồng lại nóng bấy nhiêu. Chúng tôi trái ngược nhiều cái. Tôi đúng giờ còn chồng loạng choạng giờ giấc, tôi kỹ lưỡng, sạch sẽ, vệ sinh thì anh Ngoan xuề xòa, bừa bộn. Cứ cố gò người kia vào cái khuôn của mình, chúng tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Tôi nghĩ đàn ông thực ra như đứa trẻ vậy. Mình phải biết cách ứng xử làm sao cho họ đừng cảm thấy bị ức chế rồi sinh ra phản ứng tiêu cực. Cứ từ từ rồi họ cũng phải nhận ra vấn đề thôi.

- So với khi chưa kết hôn, tình cảm của chị và ông xã hiện tại thế nào?

- Nói thật là đã khác trước nhiều. Mọi thứ không còn nồng nàn, quấn quýt như ngày đầu nữa vì giờ đây chúng tôi chịu áp lực từ nhiều chuyện như: gia đình, con cái, tiền bạc… Cũng không phải chúng tôi đã đến mức độ rời rạc, xa cách nhưng mọi thứ ở trạng thái bình ổn, có trách nhiệm với nhau là chính. Đôi khi tôi cũng buồn vì tình cảm giữa hai vợ chồng quá bình lặng. Có những thời điểm cả hai đi phim khác nhau, giờ giấc cũng khác nhau. Lúc tôi về sớm ngủ thì chồng chưa về và khi tôi đi, anh ấy vẫn còn ngủ. Có khi hai vợ chồng rất ít gặp nhau và cũng không đưa đón nhau đi làm được. Thỉnh thoảng áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi, lại không có con ở bên, tôi buồn và tủi thân lắm. Không biết làm sao, tôi lại nhắn tin cho chồng than thở vài câu. Tính anh Ngoan thì chẳng biết dỗ ngọt hay chiều chuộng gì đâu, cứ im im thôi. Nhưng mà anh ấy biết và hiểu hết đấy.

- Những hành động tình cảm chồng chị thường dành cho vợ là gì?

- Anh ấy rủ tôi đi coi phim hoặc chủ động gợi ý hai vợ chồng cùng đi ăn gì đó rồi sốt sắng về sớm, thay đồ và chở vợ đi ăn. Anh Ngoan thì ít khi nào nhắn tin ngọt ngào lắm. Lâu lâu ảnh mới nhắn được một câu “Anh thương vợ lắm”. Tin nhắn ngắn ngủn thế thôi mà có thể khiến tôi vui cả ngày. Thực ra khi ở bên cạnh một người lâu quá thì người ta dễ có cảm giác bình thường, thấy vợ hay chồng không còn quá quan trọng nữa. Tôi cũng ý thức phải làm mới tình cảm vợ chồng bằng cách tạo ra những khoảng cách cần thiết. Đôi khi tôi ở xa chồng, cố tình quên chăm sóc anh ấy một chút để anh ấy phải ớ ra “Ủa sao bình thường vợ mình vẫn làm việc này cho mình mà giờ mình phải tự làm nhỉ?”… Tôi không bao giờ tỏ ra quản lý chồng thái quá khiến anh có cảm giác bị canh chừng. Tôi muốn chồng cảm thấy bị bỏ rơi. Cứ cho họ thoải mái đi, mình chẳng thiệt gì đâu.

Hương Giang thực hiện