Phương Vy trở thành quán quân 'Tuyệt đỉnh tranh tài'

Trước đó, Phương Vy trình bày ca khúc 'The power of the dreams'. Cô xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy, quyến rũ như một nữ hoàng. Phương Vy khoe giọng hát khoẻ khoắn, đầy nội lực và rất cảm xúc. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ các giám khảo Ý Lan, Hồng Nhung. Hai ca sĩ khen Phương Vy đẹp từ ngoại hình đến giọng hát, khiến họ nghe mà nổi da gà.