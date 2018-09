Phương Vy khoe ảnh cưới với chồng Tây

Nữ ca sĩ và bạn trai chia sẻ một số hình ảnh trong bộ ảnh cưới trên trang cá nhân.

Sáng 3/2, Phương Vy và bạn trai cô cùng đăng tải một vài tấm ảnh cưới của họ trên trang cá nhân. Trong những tấm ảnh do nhiếp ảnh Thao Ngo thực hiện, Phương Vy và chồng sắp cưới rất rạng rỡ, hạnh phúc. Phương Vy chia sẻ niềm vui bằng lời bài hát "Khi em trông thấy anh, những ưu phiền run rẩy chết...". Trong khi đó, Sean Trace - bạn trai cô - thì viết "Getting married. Love you Phương Vy".

Phương Vy và chồng sắp cưới Sean Trace.

Từ trước đến nay Phương Vy rất kín tiếng, không bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm nên cô cũng giấu hoàn toàn thông tin về đám cưới. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, việc cặp đôi chuẩn bị "góp gạo thổi cơm chung" là hoàn toàn có thật. Dự kiến, hôn lễ sẽ tổ chức sau Tết Nguyên Đán nhưng chưa có ngày cụ thể.

Người yêu Phương Vy tên Sean Trace, làm trong lĩnh vực sản xuất phim. Họ yêu nhau được gần 3 năm nay nhưng Phương Vy chưa từng bật mí thông tin về anh trên báo chí. Cô e ngại việc chia sẻ về tình yêu sẽ khiến họ gặp nhiều rắc rối. Tuy nhiên, Phương Vy không tỏ ra giấu giếm về bạn trai, mà vẫn thường để anh "tháp tùng" đi tập chương trình hay biểu diễn.

Phương Vy là Thần tượng âm nhạc đầu tiên của Việt Nam, thắng giải năm 2007. Sau đó, cô tiếp tục giành ngôi quán quân cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài 2014. Phương Vy thuộc tuýp nghệ sĩ không thích ồn ào, chỉ lẳng lặng thực hiện các dự án âm nhạc và biểu diễn. Cô cũng tuyệt đối tránh xa các scandal, xây dựng hình ảnh đẹp và sạch trong lòng khán giả.

Cặp đôi chia sẻ một vài hình ảnh cùng những cảm xúc tình yêu lãng mạn dành cho nhau trên trang cá nhân.

Diễm Trinh