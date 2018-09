Phương Vy diễn xuất sắc, làm 'tê dại' giám khảo

Tối 31/5, liveshow 7 'Tuyệt đỉnh tranh tài' với chủ đề R&B diễn ra tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hoà, TP HCM. Trong đêm này, Phương Vy toả sáng khi 'đốt cháy' sân khấu với hai ca khúc 'If I were a boy' và 'Run the world'. Thần tượng âm nhạc 2007 huy động dàn vũ công hùng hậu nhảy minh hoạ, trông vô cùng hoành tráng và mang đến không khí rất sôi động.