Phương Vy cùng chồng tới bệnh viện khám thai

Cô chia sẻ trên trang cá nhân niềm hạnh phúc khi lần đầu được làm mẹ.

Cách đây ít phút, Phương Vy đã quyết định chia sẻ chuyện mình có bầu với dòng trạng thái khá dài đi kèm một video ngắn. Đây là lần đầu tiên cô cởi mở nói về những thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Cô viết: "Người phụ nữ may mắn nhất và món quà tuyệt vời nhất cuộc đời ban tặng. Không thể nào con người ta có thể may mắn hơn, hạnh phúc hơn và cảm thấy trọn vẹn hơn như mình lúc này. Để biết được rằng dù ở bất ky đâu, bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa người phụ nữ vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình chỉ cần đủ can đảm, chỉ cần đủ sáng suốt và chỉ cần thật nhiều yêu thương... Một đám cưới nhỏ xíu xiu mà xinh xinh, cái đám cưới mà trong trí tưởng tưởng của mình không thể đẹp hơn được nữa, do chính tay mình làm nên. Và bây giờ hạnh phúc còn vẹn tròn hơn, còn tuyệt vời hơn vì lần đầu tiên nghe được từng nhịp tim của bé con Kuru, hạt mầm tình yêu mẹ đang ươm. Thương lắm những giọt nước mắt ngập hạnh phúc con mang đến cho mẹ! Món quà đầu tiên Kuru dành cho mẹ đó!".

Hình ảnh gần đây nhất của Phương Vy.

Trong đoạn video, cô cùng chồng tự ghi lại khoảnh khắc tới bệnh viện siêu âm thai. Hai người có những trao đổi ngắn, giản đơn nhưng rất ấm áp, dễ thương. Họ đều cảm thấy vô cùng háo hức và hạnh phúc khi sắp được lên chứ bố mẹ. Phương Vy đã khóc nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh bào thai trên màn hình siêu âm. Sau khi khám xong, cô đã thốt lên: "So amazing" (Tuyệt vời) để diễn tả cảm giác của mình. Chồng cô cũng không giấu được sự phấn khích khi sắp được làm bố. Anh nói: "Tôi sẽ là một người bố tốt" và anh tưởng tượng đến lúc sẽ được nói với con rằng: "Này con, ngồi xuống đó đi".

Gần đây, Phương Vy vẫn xuất hiện ở các sự kiện với ngoại hình béo lên trông thấy. Nhiều người đặt câu hỏi về việc cô có bầu hay không nhưng cô hoàn toàn im lặng. Lý do cô đưa ra cho việc giữ kín thông tin về em bé là vì "nó riêng tư quá". Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định công khai chuyện này vì "giữa muôn vàn những bản tin buồn bã làm cho cuộc đời chung quanh xám xịt, sầu thảm vì những chuyện tình lâm li bi đát, đánh ghen, ly dị, chồng bội vợ phản, con nghịch cháu ngỗ thì có khi mình nên chia sẻ để mang tí màu hồng vào cuộc sống, dù chỉ xíu xíu hồng thôi. Mong rằng hạnh phúc thật sự sẽ được lan tỏa, mong rằng tất cả các chị em gái mình ai cũng sẽ được hạnh phúc, được yêu thương và ai cũng sẽ là người phụ nữ may mắn!".

Hai vợ chồng Phương Vy đang trải qua những ngày vô cùng viên mãn của cuộc sống hôn nhân.

Phương Vy kết hôn với ông xã người nước ngoài Sean Trace vào tháng 3 năm nay tại một bãi biển ở Phan Thiết với khách mời hạn chế là người thân trong gia đình và những bạn bè thân thiết. Trước khi cưới, họ đã có 3 năm yêu nhau và ông xã luôn ủng hộ mọi hoạt động nghệ thuật của Phương Vy. Hiện tại, họ đang vui mừng chào đón con đầu lòng. Em bé sẽ chào đời vào khoảng giữa năm 2016.

Hà Thu