Phương Uyên trở lại sau lần bị cướp

Tại sự kiện, 4 diễn viên lần lượt trổ tài, biểu diễn cho khách mời các tiết mục hấp dẫn. MLee trình bày ca khúc 'Hello' mà cô viết từ cách đây 4 năm. Ngọc Thịnh khoe vũ đạo điêu luyện trên nền ca khúc 'We could fly'. Soobin thể hiện 'Vui đi em' rất sôi động', còn Phương Ly góp giọng với 'Last Christmas'.