Phương Trinh tự ý đổi trang phục diễn quán bar

Cô bị chủ bar Nexp Top, Hà Nội tố là mặc trang phục khêu gợi, không thông báo cho Ban tổ chức.

Tối 22/8, Angela Phương Trinh biểu diễn ở bar Next Top. Cô diện bộ jumpsuit màu nude may bằng chất vải mỏng, đính đá che những chỗ cần thiết. Dù vậy, người đối diện vẫn có thể nhìn rõ vòng một cũng như đồ lót. Bộ trang phục siêu ngắn khoe toàn bộ cặp chân trần càng trở nên hở hang theo những hành động uốn éo múa cột của Phương Trinh. Ngay lập tức, cô được phong làm Can Lộ Lộ của Việt Nam.

Tối 23/8, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội đã họp và gọi chủ quán Next top lên giải trình. Thanh minh với lãnh đạo Sở, chủ bar Next Top cho biết, Angela Phương Trinh lúc đến duyệt chương trình đã ăn mặc rất tử tế nhưng khi lên hát lại tự ý mặc đồ khêu gợi. Bà chủ quán bar cũng khẳng định, ngay khi phát hiện Angela Phương Trinh mặc phản cảm, quản lý lên sân khấu dừng phần biểu diễn của nữ ca sĩ trẻ. Tuy nhiên, Angela Phương Trinh đã kịp trình diễn ba ca khúc và có 15 phút nóng bỏng trên sân khấu.

Phương Trinh với trang phục phản cảm trong buổi biểu tối 22/8 ở Hà Nội. Ảnh: Dương Winamp.

Hiện vẫn chưa có văn bản nào quy định, nghệ sĩ được phép hở bao nhiêu. Các chương trình nghệ thuật diễn ra ở nhà hát phải qua khâu tổng duyệt. Nghệ sĩ phải mặc trang phục sẽ biểu diễn trên sân khấu để Hội đồng nghệ thuật của Sở kiểm duyệt. Hội đồng sẽ hội ý đưa ra quyết định xem trang phục có vi phạm thuần phong mỹ tục không. Trong khi đó, quán bar chỉ thông báo chương trình, tên nghệ sĩ, danh mục bài hát cho Sở chứ không phải xin cấp phép và qua tổng duyệt. Tuy nhiên ca sĩ vẫn phải ăn mặc cẩn trọng vì thanh tra Sở có công tác kiểm tra, hậu kiểm, sẽ xử phạt những trường hợp vi phạm. Buổi biểu diễn của Angela Phương Trinh ở Next Top đã có hai lỗi sai cơ bản: Biểu diễn không thông báo với Sở và có yếu tố phản cảm, vi phạm thuần phong, mỹ tục.

Lãnh đạo Sở Hà Nội có cuộc họp vào sáng thứ hai 26/8 để quyết định mức xử phạt đối với bar Next Top. Riêng với Angela Phương Trinh, Sở sẽ lập hội đồng đánh giá mức độ vi phạm về trang phục biểu diễn của cô, xem xét mức độ hở hang, phản cảm và vi phạm thuần phong mỹ tục trước khi đưa ra mức phạt. Theo ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật - Biểu diễn, nghệ sĩ biểu diễn ăn mặc hở hang vi phạm thuần phong mỹ tục sẽ bị phạt hành chính và có thể bị cấm biểu diễn nếu tái phạm.

Trâm Anh