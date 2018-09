Phương Trinh Jolie trễ nải ngực đầy đi tập hát

Có được sự ủng hộ của Trương Thế Vinh, Lan Anh hăng say tập luyện. Cô sẽ thể hiện ca khúc 'Stronger' trong đêm thi vào tối 28/9 tới. Chung kết 'The Winner Is' ngoài bảng đấu gay cấn của 4 thí sinh còn có sự xuất hiện của các vị khách mời nổi tiếng như Thu Minh, Thanh Bùi và Tia Hải Châu (Quán quân The Winner Is mùa đầu tiên). Người chiến thắng ở đêm chung kết sẽ nhận được giải thưởng trị giá 300 triệu đồng và ký hợp đồng ghi âm với hãng Universal.