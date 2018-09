Phương Trinh Jolie mặc sexy cover bản hit của Chi Pu

Nhóm nhạc Hàn Quốc Winner khoe vũ đạo ấn tượng với 'Love me love me', 'Everyday' khiến các fan tuổi teen không thể ngồi yên. Các chàng trai xứ kim chi còn gây bất ngờ khi hét to 'Tôi yêu Việt Nam' bằng tiếng Việt, sau khi kết thúc màn trình diễn.