Phương Trinh Jolie khoe vòng 1 sexy trên phố

Dịp này, Phương Trinh ra mắt sản phẩm âm nhạc mới là single 'No more'. Ca khúc đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ hợp tác cùng nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa. Phương Trinh tiết lộ, cô thực sự ấn tượng khi nghe ca khúc này của Châu Đăng Khoa trong một chương trình ca nhạc. Cô bị quyến rũ bởi cả ca từ lẫn giai điệu và liên tục lẩm nhẩm hát theo như thể đã thuộc lòng ca khúc từ lâu. Sau chương trình, Phương Trinh nhanh chóng liên lạc với Châu Đăng Khoa để có thể hát lại 'No more'. Nhận được ca khúc ưng ý, Phương Trinh Jolie còn phối lại ca khúc theo phong cách hoàn toàn khác phiên bản mình từng nghe.