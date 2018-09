Phương Thanh trẻ trung bên diva xứ Hàn

Buổi họp báo chiều qua còn có sự tham gia của Baek Ji Young, 'nữ hoàng nhạc phim' của Hàn Quốc. Cô được khán giả Việt Nam biết đến qua bài hát chủ đề trong các phim truyền hình ăn khách như: 'Bad Person' (phim Nàng Hwang Jin Yi), 'Don't forget' (phim Iris), 'That Woman' (phim Secret Garden), 'I love you today' (phim Princess man), 'Crying' (phim Good Doctor)... Baek Ji Young từng đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi The Voice Korea.