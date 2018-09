Phương Thanh bất ngờ khi bị nghi đang yêu 'phi công trẻ'

Thời gian này, Phương Thanh vừa bận rộn với dự án âm nhạc và điện ảnh riêng, vẫn nhận lời làm giám khảo cho gameshow mới mang tên 'Tôi có thể' - phiên bản Việt của 'I can do that'. Tuy được khen ngợi về phong cách, hình ảnh trên 'ghế nóng', nhưng Phương Thanh khiêm tốn cho rằng bản thân chị ngồi vị trí nào cũng được, dù là giám khảo hay thí sinh cũng đều hết lòng hết sức. Ngồi cùng ghế giám khảo với Phương Thanh là MC Trác Thúy Miêu cùng một nhân vật bí mật khác, được dự đoán là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.