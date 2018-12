Phương Oanh rớm nước mắt khi nghe tâm sự của 'gái ngành'

Nữ diễn viên bất ngờ và xúc động khi xem phóng sự phỏng vấn các cô gái làm nghề cave thật về phim 'Quỳnh búp bê'.

Cuối tuần qua, Phương Oanh làm khách mời đặc biệt trong một sự kiện do các fan của cô tổ chức tại Hà Nội, nhằm chúc mừng thành công của vai diễn Quỳnh búp bê cũng như bộ phim cùng tên.

Tại sự kiện, Phương Oanh hào hứng trả lời các câu hỏi của fan về hậu trường các cảnh quay trong phim Quỳnh búp bê. Nữ diễn viên rất bất ngờ khi nghe chuyện một fan của mình vì quá yêu thích Quỳnh búp bê nên đã quyết định đi hỏi cảm nghĩ của các "gái ngành" ngoài đời về bộ phim. Những cô gái khi được phỏng vấn đều cho biết họ nhìn thấy bản thân trong nhân vật Quỳnh hoặc Lan. Bộ phim thậm chí còn khiến một số người trong số họ có ý định bỏ nghề để làm lại cuộc đời. Sau khi xem một trích đoạn trong phóng sự, Phương Oanh đã rơm rớm nước mắt và ôm chầm lấy fan vì quá xúc động.

Phương Oanh tại buổi họp mặt với fan ruột cuối tuần qua ở Hà Nội.

Nữ diễn viên cho biết cô từng chịu nhiều điều tiếng khi hóa thân vào vai "gái ngành". Tuy nhiên, cô chưa bao giờ có ý nghĩ khinh thường nhân vật của mình. Suốt quá trình làm phim, cô luôn thấy yêu quý, đồng cảm và xót thương cho Quỳnh. Cô đã dành hết tâm tư, tình cảm và tâm huyết cho vai diễn này vì muốn truyền tải thông điệp nhân văn của bộ phim cũng như thể hiện sự cảm thông đến những cô gái có số phận bất hạnh, bị rơi vào những động quỷ. Phương Oanh cho rằng những cô gái khi đi theo con đường này ít hay nhiều đều do số phận, định mệnh an bài chứ không phải họ thực sự muốn vậy. Vì vậy, cô mong muốn xã hội có thể nhìn họ với sự bao dung, nồng hậu hơn. "Giá trị nhân văn của vai diễn cũng như bộ phim là lý do khiến tôi không bao giờ bận tâm đến những điều tiếng", Phương Oanh khẳng định. Chính vì vậy, khi bị hiểu lầm là đóng vai "gái ngành" để khoe thân và "để bạn diễn muốn làm gì thì làm", cô đã đanh thép lên tiếng bảo vệ danh dự của bản thân, bạn diễn cũng như vai diễn. Cô không muốn khán giả hiểu sai về nhân vật Quỳnh búp bê. Đối với nữ diễn viên, đây là một nhân vật luôn hướng thiện, vươn lên trong cuộc sống, có nhiều đức tính đáng trân quý.

Phương Oanh tự hào vì khán giả đã cảm nhận được những điều tốt đẹp mà bộ phim truyền tải khi bắt đầu có sự nhìn nhận khác với những con người kém may mắn: "Oanh nghĩ rằng ít nhiều những con người có số phận bất hạnh khi xem phim sẽ cảm thấy được sưởi ấm và sống hướng thiện hơn. Không những thế, những người có tính cách như My Sói có thể nhìn tấm gương phản chiếu bản thân mà nhận ra mình đã sai mà thấy xấu hổ và quyết định thay đổi để sống tốt hơn".

Nữ diễn viên ôm chầm một fan - người đã thực hiện video phỏng vấn các "gái ngành" về bộ phim "Quỳnh búp bê". Cô gái này cho biết đã mất hơn một tháng để tiếp cận và thuyết phục các cô gái mại dâm tham gia video của mình.

Trong buổi giao lưu, Phương Oanh còn thể hiện khả năng ca hát khi dành tặng fan những ca khúc theo yêu cầu. Nhiều người từng lầm tưởng nữ diễn viên hát nhép trong phim Quỳnh búp bê nhưng thực ra cô luôn thể hiện giọng hát thật trong những phân đoạn cần thiết.

Phương Oanh rơm rớm nước mắt trước tình cảm của fan Phương Oanh hát 'Người hãy quên em đi'

Khi được hỏi ý kiến về việc lập Fanclub chính thức, Phương Oanh cho biết rất nhiều fan từng ngỏ ý giúp cô làm việc này nhưng cô đều lưỡng lự vì lo không đủ thời gian để quản lý. Tuy nhiên, các fan tại sự kiện cho biết, số lượng người hâm mộ nữ diễn viên trên cả nước sau khi phim Quỳnh búp bê lên sóng ngày càng đông và ai cũng muốn được tham gia FC để ủng hộ các hoạt động của Phương Oanh. Đáp lại nguyện vọng của fan, Phương Oanh đã đồng ý thành lập một FC chính thức. Theo đó, tất cả các fan của cô trên cả nước đều có thể tham gia nhóm này. Mọi hoạt động của FC sẽ do các fan ruột của cô quản lý, chịu trách nhiệm.

Phương Oanh và một số fan tham gia chương trình.

Nhờ hiệu ứng từ bộ phim Quỳnh búp bê, Phương Oanh trở thành gương mặt đình đám, ngày càng đắt show đi event, quay quảng cáo, diễn thời trang... Lịch trình bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya mỗi ngày khiến Phương Oanh nhiều khi không đủ thời gian để ăn và ngủ đúng giờ. Vừa trở về từ chuyến công tác Hàn Quốc cuối tháng 11, Phương Oanh lại tất bật cho chuyến công tác tiếp theo tại xứ sở kim chi khi nhận lời diễn thời trang áo dài trong một chương trình giao lưu văn hoá Việt - Hàn. Cô đáp chuyến bay sang Hàn đêm 2/12 và sẽ trình diễn cùng với Huyền My, Nam Em và vợ chồng Minh Tiệp...