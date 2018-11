Phương Oanh mắt long sòng sọc tát Quỳnh Kool

'Quỳnh búp bê' được khen diễn đúng cảm xúc ở phân đoạn cãi vã với Đào về trách nhiệm đối với Lan Cave.

Tối 8/11, nhà sản xuất Quỳnh Búp Bê hé lộ một số trích đoạn của tập 25. Sau chưa đầy 12 tiếng đăng tải, video này thu hút hàng triệu lượt xem trên Facebook, Youtube... Hàng nghìn bình luận thể hiện sự phấn khích trước những tình tiết mới của phim, đặc biệt là sự lột xác của nhân vật chính.

Mở đầu đoạn trích là cuộc cãi vã giữa Quỳnh (Phương Oanh) và Đào (Quỳnh Kool). Quỳnh cố gắng giải thích về hoàn cảnh thực sự của Lan nhưng Đào không mảy may quan tâm mà còn sỉ nhục Quỳnh là "đồ thối tha". Thái độ xấc xược của Đào khiến Quỳnh không thể nhẫn nhịn. Cô thẳng tay tát Đào trước mặt Kiên (Mạnh Quân). Mặc cho sự đe dọa của Kiên, Quỳnh vẫn lớn tiếng giáo huấn Đào. Với tư cách của người từng được Lan cưu mang, Quỳnh ra sức thúc giục Đào phải đến thăm chị gái.

Đạo diễn bật cười khi Phương Oanh đóng cảnh ghê gớm Trích đoạn tập 25 'Quỳnh Búp Bê'

Qua hơn 20 tập phim, đây là một trong những lần hiếm hoi Quỳnh thể hiện thái độ cứng rắn thay vì che giấu cảm xúc thật. Diễn xuất của Phương Oanh ở phân đoạn này tiếp tục nhận nhiều lời khen của khán giả. Cô thể hiện thành công tâm trạng giận dữ ngoài tầm kiểm soát bằng ánh mắt nhìn thẳng, cơ thể run lên theo từng tiếng quát tháo... Nhiều khán giả cho rằng khó mà phủ nhận khả năng diễn xuất của Phương Oanh sau phân đoạn này. "Quỳnh hay My Sói đều diễn quá tốt nhưng công bằng mà nói thì tôi vẫn thấy vai Quỳnh khó diễn nội tâm hơn vì vai My Sói được bộc lộ cảm xúc ra ngoài", bình luận của khán giả Nhàn Diệp nhận được hàng trăm đồng tình trên Youtube.

Phương Oanh chia sẻ, từ khi trích đoạn này mới được tiết lộ, cô đã theo dõi rất kỹ phản hồi của khán giả. Những bình luận tích cực liên tục xuất hiện khiến cô thấy ấm lòng vì cuối cùng mọi người cũng thấu hiểu cho nhân vật Quỳnh, đồng thời ghi nhận khả năng diễn xuất của mình. Trước đó, Phương Oanh bị nhiều người nhận xét là lép vế so với hai diễn viên thứ chính là Thanh Hương và Thu Quỳnh.

Phương Oanh vào vai Quỳnh, nhân vật chính trong phim truyền hình đang gây sốt.

"Bước vào cảnh này, tôi thực sự thấy tức giận đến run người vì đặt mình vào nhân vật và tức thay cho Lan khi chứng kiến sự vô tâm của Đào. Cảm xúc của nhân vật cộng hưởng với cảm xúc cá nhân đã khiến tôi không kiềm chế được bản thân khi diễn. Ở đúp quay đầu tiên, mắt tôi long sòng sọc vì giận dữ và giọng tôi cũng the thé như một người ghê gớm thực sự. Thấy tôi như vậy, đạo diễn Mai Hồng Phong cười ngặt nghẽo. Anh ấy nói tôi ghê gớm, đanh đá quá và yêu cầu phải tiết chế", Phương Oanh vừa cười vừa kể với Ngoisao.net.

Theo phân tích của đạo diễn, bản chất Quỳnh là người hiền lành chứ không phải cá tính mạnh. Cô ấy quát mắng Đào vì cảm xúc dồn nén bao lâu nay bị "tức nước vỡ bờ" và đó chỉ là hành động bộc phát của một người hiền lành. Nếu Phương Oanh diễn quá ghê gớm ở phân đoạn này thì tâm lý nhân vật sẽ không hợp lý vì chẳng con người nào thay đổi 180 độ bản chất trong một tích tắc. Vì thế, anh khuyên Phương Oanh nên tiết chế lại.

Nghe đạo diễn phân tích, Phương Oanh cũng bật cười vì thấy mình diễn "over" quá. Cô nhận ra mình đã để cảm xúc của bản thân vào nhân vật mà quên đi bản chất hiền lành của Quỳnh. Sau đó, Phương Oanh khiến đạo diễn hài lòng khi tiết chế biểu cảm giận dữ và thể hiện thành công ánh mắt rưng rưng hỗn độn nhiều cảm xúc lúc giơ tay đánh Đào.

Đạo diễn Mai Hồng Phong luôn đánh giá cao khả năng nhập tâm vào nhân vật của Phương Oanh. Đối với anh, nữ diễn viên chính là người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giữ mạch cảm xúc cho phim.

Nhân vật Đào do Quỳnh Kool thể hiện bị nhiều người ghét vì thái độ vô ơn, hỗn láo.

Diễn biến khác trong tập 25, Đào bị hai gã đàn ông áp giải đến khách sạn, cho uống thuốc và chuẩn bị giở trò đồi bại. Nhiều khán giả cho rằng đây là âm mưu của My Sói (Thu Quỳnh) vì trước đó cô ta đã cảnh báo sẽ trả thù Đào bằng cách cho người hiếp dâm tập thể rồi quay video tung lên mạng. Chia sẻ về phân đoạn này, diễn viên Quỳnh Kool cho biết cô đau đến ứa nước mắt vì bị bạn diễn tát thật, đánh thật. Cảnh quay này lấy đi của cô nhiều sức lực và để lại cho cô một cục u to tướng trên đầu suốt 2 tuần vì chấn thương khi giằng co với bạn diễn.

Quỳnh Búp Bê là phim truyền hình Việt Nam đầu tiên đi sâu khai thác những góc khuất của nạn mại dâm và buôn bán phụ nữ. Phim gồm 28 tập, do NSƯT Mai Hồng Phong làm đạo diễn.