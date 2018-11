Phương Oanh mất 2 ngày quay cảnh Quỳnh bị bố dượng cưỡng hiếp

Nữ diễn viên và bạn diễn Đồng Thanh Bình có khoảng 4 cảnh nóng để thể hiện nhân vật chính bị bố dượng lạm dụng liên tục.

Càng gần tập cuối, tình tiết Quỳnh Búp Bê càng được đẩy lên cao trào. Kịch bản liên tiếp đặt các nhân vật vào thế đối kháng, đặc biệt là My (Thu Quỳnh) - Quỳnh (Phương Oanh) hay My - Kiên (Mạnh Quân)- Đào (Quỳnh Kool).

Đúng như chia sẻ của Thu Quỳnh, sự độc ác của My Sói ở những tập cuối sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm. Để trả thù Đào tội cướp người yêu của mình, My bất chấp thủ đoạn đẩy cô nữ sinh vào đường cùng. Ở tập 25 phát sóng tối 12/11, My thuê người áp giải Đào vào khách sạn, đánh thuốc cho mất lý trí, quay lại cảnh nhạy cảm rồi dọa sẽ tung lên mạng nếu Đào không chấp nhận đi khách. Cùng quẫn, Đào không còn cách nào khác là cầu cứu sự giúp đỡ của Quỳnh.

Vai bố dượng bệnh hoạn của Quỳnh do diễn viên Đồng Thanh Bình thể hiện.

Để bảo vệ Đào, Quỳnh đứng ra đối đầu với My. Cô gái vốn rất dĩ hòa vi quý nay như biến thành người khác khi lớn tiếng dạy dỗ Đào và thể hiện thái độ đanh thép trước kẻ thù là My. Trên fanpage của bộ phim, nhiều khán giả tỏ ra thích thú với những thay đổi lớn của Quỳnh. Họ hả hê trước những màn giáo huấn mà Quỳnh dành cho Đào cũng như thái độ cứng rắn của Quỳnh khi bị Thịnh (Hải Anh) đay nghiến.

Đạo diễn bật cười khi Phương Oanh đóng cảnh ghê gớm Những trích đoạn trong tập 25 'Quỳnh Búp Bê'

Sau khi phát sóng tập 25, nhà sản xuất tiếp tục tung ra những tình tiết mới của tập 26 sẽ ra mắt vào tối 13/11. Tập mới sẽ tiếp tục có nhiều phân đoạn nhạy cảm khi hé lộ toàn cảnh việc Quỳnh bị bố dượng (Đồng Thanh Bình đóng) giở trò đồi bại trong quá khứ hay Đào cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cơn dâm dục của bố dượng Quỳnh.

'Quỳnh Búp Bê' hé lộ nhiều cảnh cưỡng hiếp trong tập mới Cảnh cưỡng hiếp trong tập 26 'Quỳnh Búp Bê'

Chia sẻ với Ngoisao.net, Phương Oanh cho biết cô và bạn diễn Đồng Thanh Bình thực hiện khoảng 4 phân đoạn Quỳnh bị bố dượng cưỡng hiếp ở nhiều địa điểm khác nhau. Điều này giúp khán giả khi xem phim hiểu rằng nhân vật chính bị lạm dụng liên tục. Những cảnh quay được thực hiện ở Mộc Châu (Sơn La) từ khi bộ phim vừa bấm máy. "Đây là lần đầu tiên tôi và anh Bình hợp tác với nhau. Khi diễn với anh ấy, tôi không ngại nhưng thấy rất mệt vì chúng tôi mất 2 ngày ở Mộc Châu chỉ để quay những cảnh cưỡng hiếp". Nữ diễn viên chia sẻ, Đồng Thanh Bình ban đầu rất ngượng ngùng và cô đã phải chủ động để anh cảm thấy thoải mái hơn. Khi thấy bạn diễn không dám xé áo mình, Phương Oanh liền hét lên: "Anh ơi, cứ làm tới đi". Sau đó, cô bị rất nhiều thành viên trong đoàn trêu chọc vì chuyện này.

"Những cảnh quay cưỡng hiếp rất mệt mỏi. Nếu cứ ngượng ngùng mà không làm luôn thì cả tôi và bạn diễn càng mệt hơn. Đó là chưa kể còn làm mất thời gian của cả đoàn. Tôi chủ động như vậy để anh ấy không ngại mà giằng co như thật và có thể kết thúc cảnh quay một cách nhanh chóng nhất. Trước khi bước vào mỗi cảnh nóng, chúng tôi đều được bảo hộ cẩn thận nên không việc gì phải lo lắng cả", Phương Oanh lý giải về sự chủ động của mình.

Phương Oanh trong tập 26 'Quỳnh Búp Bê'.

Đối với Quỳnh Kool, phân đoạn bị hiếp dâm là một trong những cảnh khó nhất khi đóng Quỳnh Búp Bê. Bạn diễn ban đầu không dám tát thật vì sợ làm đau cô nhưng điều đó cả hai đã bị NSƯT Mai Hồng Phong phê bình. Các diễn viên sau đó quyết định làm thật để tạo hiệu ứng chân thực cho phim. Ăn tát từ bạn diễn, Quỳnh Kool rơi đau đến mức ứa nước mắt. Cảnh quay này cũng khiến cô rất mệt mỏi vì phải giằng co liên tục.

Tập 26 còn có sự xuất hiện của Nghĩa (Duy Hưng) - đàn em thân tín của Cảnh. Trong phân đoạn được hé lộ, Nghĩa bị tay chân của My Sói đánh trọng thương đến mức nằm sõng soài trên sàn nhà. Mặc kệ sự van xin của Quỳnh, My vẫn cố đạp thêm cho Nghĩa vài cái và cảnh cáo: "Tất cả chúng mày, tao sẽ xử từng đứa một". Hình ảnh Nghĩa - người đàn ông cuối cùng có thể bảo vệ Quỳnh - nằm bất lực dưới chân My khiến nhiều khán giả lo lắng cho số phận của nhân vật chính.

Quỳnh Búp Bê là series truyền hình dài 28 tập, do NSƯT Hồng Phong làm đạo diễn. Phim xoay quanh câu chuyện của Quỳnh - một cô gái miền núi bị bố dượng hiếp dâm dẫn đến có thai nên phải bỏ nhà đi. Trên đường lưu lạc, cô bị bọn buôn người bắt cóc rồi bán vào động mại dâm. Sau khi thoát khỏi kiếp gái làng chơi, Quỳnh vẫn không thể trở lại cuộc sống bình thường vì quá khứ luôn đeo bám. Những thủ đoạn trả thù thâm độc của My Sói càng khiến Quỳnh thêm khốn đốn. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Doãn Quốc Đam...