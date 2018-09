Phương Oanh luôn sẵn sàng tâm thế bị cưỡng bức trong phim mới

Thu Quỳnh vào vai My Sói - một cô gái làng chơi bị tha hóa đến mức "bệnh hoạn", luôn đố kỵ với tất cả những người xung quanh mình. My Sói chính là một trong những người âm mưu hành hạ và đẩy Quỳnh vào những bi kịch không hồi kết. Thu Quỳnh cho biết đây là lần đầu tiên cô đóng một vai phản diện. Cô cũng không sợ bị người đời gọi là cave sau khi phim lên sóng. Tại buổi họp báo, Thu Quỳnh chọn trang phục giống với tạo hình của nhân vật My Sói trong phim khi kết hợp suit màu vàng với nội y ren.