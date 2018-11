Phương Oanh: Khán giả sẽ ám ảnh với kết của 'Quỳnh búp bê'

Nữ diễn viên không tiết lộ kết phim có hậu hay không, nhưng khẳng định sẽ gây 'nhức nhối' cho người xem.

Series truyền hình 18+ Quỳnh búp bê chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Ở tập 26 phát sóng tối 13/11, kịch tính của câu chuyện được đẩy lên cao khi My Sói (Thu Quỳnh) đưa Quỳnh (Phương Oanh), Đào (Quỳnh Kool), Nghĩa (Duy Hưng) vào cuộc chiến không cân sức và cô ta giành thế thượng phong. Sự xuất hiện gã bố dượng bệnh hoạn của Quỳnh, người đẩy nhân vật chính vào bi kịch, càng làm cho diễn biến phim thêm hấp dẫn. Tuy nhiên, những nút thắt của câu chuyện vẫn chưa được hoá giải khi My Sói nhất quyết không chịu buông tha cho Đào và vô tình biết được bí mật về con trai Quỳnh. Trong khi đó, Vũ (Minh Tiệp) cảnh cáo, không cho Thịnh (Hải Anh) đứng về phía Quỳnh, còn Lan (Thanh Hương) vẫn bị điên ở trại tâm thần.

Trên fanpage chính thức của bộ phim, nhiều khán giả không hiểu biên kịch và đạo diễn sẽ để câu chuyện diễn tiến đến đâu. Họ tò mò về cái kết, mong chờ những điều tốt đẹp sẽ mỉm cười với những người đáng thương như Quỳnh và Lan.

Trước thắc mắc đó, diễn viên Phương Oanh - người thủ vai chính - tiết lộ: "Cái kết của Quỳnh búp bê sẽ gây nhức nhối cho khán giả đến phút cuối cùng. Bộ phim vốn không xoay quanh câu chuyện màu hồng nên cái kết cũng khó thể màu hồng".

Theo chia sẻ của Phương Oanh, tâm lý nhân vật Quỳnh sẽ tiếp tục theo guồng thay đổi ở những tập gần đây chứ không còn dĩ hoà vi quý, ngại va chạm như trước nữa. Nội dung phim ở chặng cuối cũng sẽ diễn biến rất nhanh. Phương Oanh không khẳng định kết phim có hậu hay không nhưng cho rằng nó sẽ khiến khán giả phải ám ảnh. Nữ diễn viên cho biết cô hài lòng với cái kết của Quỳnh búp bê.

Trong khi đó, diễn viên Minh Tiệp - diễn viên thủ vai Vũ - cho hay phim sẽ kết thúc có hậu. Anh rất hài lòng với diễn biến của những tập gần đây cũng như kết thúc sắp được trình chiếu. Không thể tiết lộ về tình tiết phim nhưng Minh Tiệp tin rằng câu chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng hợp lý, gần gũi với đời thật.

Biên kịch chính của bộ phim, biên tập viên Kim Ngân, cũng từng chia sẻ Quỳnh búp bê khó có hậu. Từ khi viết kịch bản, điều cô trăn trở nhất là không thể để cuộc đời các nhân vật kết thúc viên mãn vì tệ nạn này rất hiếm khi cho các nạn nhân cơ hội được sống như vậy. Trước câu hỏi của khán giả: "My Sói có bị quả báo không?", biên kịch Kim Ngân cho biết: "My Sói đã gây ra rất nhiều đau khổ cho tất cả những nhân vật trong Quỳnh búp bê. Chắc chắn My Sói sẽ nhận được một cái kết đắng".

Quỳnh búp bê là series truyền hình dài 28 tập, do NSƯT Hồng Phong làm đạo diễn và Kim Ngân làm biên kịch chính. Kịch bản được xây dựng trên câu chuyện có thật về một nhân vật từng được Kim Ngân gặp gỡ trên hành trình thực hiện chương trình Người xây tổ ấm. Nhân vật chính của phim là Quỳnh - một cô gái miền núi bị bố dượng hiếp dâm dẫn đến có thai nên phải bỏ nhà đi. Trên đường lưu lạc, cô bị bọn buôn người bắt cóc rồi bán vào động mại dâm. Sau khi thoát kiếp gái làng chơi, Quỳnh vẫn không thể trở lại cuộc sống bình thường vì quá khứ luôn đeo bám. Lan, Cảnh, My, Phong, lão Cấn hay Thịnh... đều là những nhân vật quan trọng trong chặng đường đời nhiều sóng gió của Quỳnh. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Doãn Quốc Đam...

