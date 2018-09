Phương Mỹ Chi thử thách hát tiếng Thái

Vào tuần trước, Phương Mỹ Chi và Nam Cường đã tạo ấn tượng với khán giả bằng tiết mục sôi động 'Let get loud' của Jennifer Lopez. Tuần này, cặp thầy - trò đối mặt với 'ca khó' khi bốc thăm phải hai nhân vật Ice Preechaya và Sunny Suwanmethanon với bài hát 'AB'C trong phim 'I’m fine thank you love you' của Thái Lan. Á quân The Voice Kids cho biết, với ca khúc này, em phải hóa trang lạ mắt, đồng thời tập luyện vũ đạo nhảy tinh nghịch.