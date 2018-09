Phương Mai đóng vai cô gái có chồng ngoại tình

Văn M. Phạm là gương mặt đạo diễn mới với công chúng Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Washington State (Mỹ) chuyên ngành sản xuất phim và Đại học Chapman chuyên ngành Đạo diễn. Trước khi về nước làm phim, anh đã có thời gian hoạt động điện ảnh tại nước ngoài. Anh từng đạo diễn phim ngắn 'A Different Corner' và phim truyện 'Before The Mat' (2013) - đoạt giải Phim Thể thao hay nhất tại Vancouver International Film Festival. Sát cánh với Văn M. Phạm trong dự án 'Chung cư' là đạo diễn hình ảnh Gabriel Lewis, một thành viên trong tổ quay phim cho các bom tấn Hollywood như: 'Thor', 'Inception', 'Pirates of the Caribbean 3'.