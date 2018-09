Phương Linh, Ngọc Châm - hai gương mặt nổi trội tại The Hair

Ngọc Châm của đội Kỳ Duyên và Phương Linh của đội Phạm Hương đều thể hiện sự thanh thoát khi bật nhảy trên đệm lò xo tạo dáng.

Tập hai của "The Hair" - chương trình đầu tiên nằm trong series "The Look - Vẻ đẹp thương hiệu Việt Nam", tiếp tục mang đến một thử thách khó khăn dành cho 6 cô gái cùng ba vị huấn luyện viên, đó là chụp hình trên không với đệm lò xo. Thử thách này đòi hỏi các thí sinh phải có kỹ năng, vừa nhảy vừa pose dáng và phô diễn mái tóc trên không trung. Theo đó các cô gái phải biểu lộ được thần thái thông qua khuôn mặt, cách tạo dáng và quan trọng là mái tóc thể hiện đúng tinh thần của nhãn hàng TRESemé dù phải bật nhảy trên chiếc đệm lò xo.

Ngọc Châm gây được ấn tượng mạnh với các huấn luyện viên và nhiếp ảnh gia trong phần thử thách khó khăn này.

Hai thí sinh của Kỳ Duyên là những cô gái cuối cùng bước vào thử thách khi trời ngày càng mưa to. Mặc trời mưa bắt đầu nặng hạt, huấn luyện viên Kỳ Duyên vẫn lăn xả để cùng team có được những tấm ảnh đẹp. Dù chưa thể hiện tốt ở tập một nhưng đến tập hai, Ngọc Châm đã chứng tỏ mình là một đối thủ "nặng ký" của đội bạn khi bất ngờ thể hiện rất tốt thử thách. Cô thể hiện được sự nhẹ nhàng, thanh thoát và linh hoạt, mềm mại khi bật nhảy trên chiếc đệm lò xo để tạo dáng. Sự tự tin và thần thái quyến rũ đã giúp Ngọc Châm giành được chiến thắng trong phần thử thách này.

Phương Linh là một trong hai người có bức hình xuất sắc trong tập này.

Trước đó, team của huấn luyện viên Minh Tú phải thực hiện thử thách đầu tiên. Là người mở màn, Cát Tiên không tránh khỏi sự lúng túng nên đã bị ngã và phải tạm nghỉ. Thùy Dung - cô gái nhận được sự kỳ vọng sau tập một cũng không có sự thể hiện tốt khi chỉ "pose" được một dáng khá "đơ".

Thu Thùy và Phương Linh của đội huấn luyện viên Phạm Hương bước vào thử thách khi trời bắt đầu chuyển mưa. Vì vậy, họ gặp không ít khó khăn. Nếu như Thu Thùy có màn thể hiện khá nhạt nhòa thì Phương Linh lại bất ngờ khiến nhiếp ảnh gia Chanh Nguyễn phấn khích với những shoot hình ấn tượng.

Phương Linh diện bộ váy bồng bềnh màu đỏ, thoải mái và tự tin pose dáng trên không. Cô gái trẻ kiểm soát tốt độ cao, mái tóc và khuôn mặt của mình. Những bức hình của Phương Linh đều mang đếu sự tươi mới, trẻ trung và năng động, phù hợp với tiêu chí của nhãn hàng.

Với phần thể hiện xuất sắc của Phương Linh và Ngọc Châm, ngay từ đầuu, nhiếp ảnh gia Chanh Nguyễn đã lựa chọn tấm ảnh của hai thí sinh này là tốt nhất. Theo nhiếp ảnh gia Chanh Nguyễn, mặc dù chiến thắng cuối cùng thuộc về team của huấn luyện viên Kỳ Duyên nhưng Phương Linh và Ngọc Châm được đánh giá là "ngang tài, ngang sức". Phương Linh hứa hẹn sẽ là "đối thủ đáng gờm" của những thí sinh còn lại trong cuộc thi.

"The Hair" có sự tham gia của ba huấn luyện viên nổi tiếng siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Phạm Hương và Kỳ Duyên.

"The Hair" là chương trình đầu tiên nằm trong chuỗi series "The Look - Vẻ đẹp thương hiệu". Chương trình thực tế này có sự tham gia của nhiều nhãn hàng khác nhau. Mỗi chương trình trong series "The Look" sẽ bao gồm những thử thách đặc biệt thể hiện rõ tính chất của từng thương hiệu. Các thí sinh dành chiến thắng tại những series này sẽ được ký hợp đồng và làm người đại diện của dòng sản phẩm thuộc thương hiệu đó.

Thu Ngân