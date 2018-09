Phương Linh lột xác với hình ảnh sexy, cá tính

Sau thời gian im ắng, Phương Linh vừa chính thức trở lại với âm nhạc bằng single 'Leave me alone' - ca khúc do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác. Nữ giám khảo 'Học viện ngôi sao' cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong MV.