Phương Linh khóc khi chia tay thí sinh 'Học viện Ngôi sao'

Được đánh giá cao ngay sau đêm đầu tiên với phần trình diễn 'Make you feel my love', đây là lần thứ 2 Thanh Ly được chọn vào top học viên xuất sắc trong tuần. Với ca khúc 'Girl on fire', nữ thí sinh khoe được nội lực trong giọng hát của mình.