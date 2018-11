Phỏng vấn trực tuyến dàn diễn viên 'Quỳnh búp bê'

4 diễn viên chính của phim là Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh và Doãn Quốc Đam sẽ hội ngộ tại Ngoisao.net vào 15h30 thứ bảy 17/11.

Series truyền hình 18+ Quỳnh búp bê chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Càng gần đến tập cuối, nội dung càng trở nên kịch tính. Mỗi trích đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội đều thu hút hàng triệu lượt xem. Không chỉ được quan tâm trên Internet, bộ phim còn trở thành đề tài bàn tán của nhiều khán giả ngoài đời.

Phương Oanh trong 'Quỳnh búp bê' Trailer phim 'Quỳnh búp bê'

Quỳnh búp bê do NSƯT Mai Hồng Phong làm đạo diễn và Kim Ngân làm biên kịch chính. Phim kể về 3 cô gái Quỳnh, Lan và My với 3 tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng có điểm chung là bị cuộc sống đẩy vào kiếp gái mại dâm. Nội dung phim xuất phát từ câu chuyện có thực của một nạn nhân bị bán vào "động" mại dâm. Đây là phim truyền hình đầu tiên đi sâu khai thác những góc khuất trong cuộc sống của những cô gái làng chơi cũng như các thế lực kiếm tiền trên thân xác phụ nữ. Các nhà làm phim mong muốn thông qua Quỳnh búp bê giúp khán giả có cái nhìn thấu hiểu và bao dung hơn với những kiếp người tưởng chừng như chỉ đi bên lề của xã hội. Đạo diễn cũng mong người xem có thể thấy rằng cuộc sống dù bi kịch đến đâu cũng luôn tồn tại những điều tốt đẹp nếu biết hy vọng.

Một cảnh trong phim 'Quỳnh búp bê'.

Sau khi lên sóng tập đầu tiên ngày 15/6, bộ phim ngay lập tức gây sốt vì mang lên truyền hình những trận tra tấn dã man, những màn "check hàng", định giá phụ nữ với hành động, lời lẽ suồng sã... Dư luận dấy lên những ý kiến trái chiều xung quanh cách thể hiện của phim. Trong khi một bộ phận khán giả đánh giá phim phản ánh chân thực cuộc sống, nhiều người khác cho rằng những hình ảnh này không phù hợp để đưa lên truyền hình vào khung giờ vàng. Đơn vị phát hành quyết định dán nhãn "18+" cho Quỳnh búp bê và tạm dừng chiếu một thời gian. Khi tái xuất, phim càng thu hút sự quan tâm lớn. Nội dung thuần Việt, những hình ảnh chân thực, cách kể chuyện không tham chi tiết cùng những thủ pháp cắt, dựng tạo được nhiều kịch tính và dàn diễn viên xuất sắc... là những lý do khiến series này ngày càng trở nên hấp dẫn với khán giả.

Cảnh Phương Oanh đập bô vào mặt Thu Quỳnh khiến khán giả thích thú Trích đoạn tập 9 'Quỳnh búp bê'

Sau 26 tập Quỳnh búp bê đã lên sóng, Quỳnh (Phương Oanh), Lan (Thanh Hương), My (Thu Quỳnh) và Cảnh (Doãn Quốc Đam) là 4 nhân vật nhận được nhiều khán giả quan tâm nhất. Nếu như My Sói khiến khán giả ghét cay ghét đắng vì quá độc ác, thủ đoạn thì câu chuyện đáng thương của Quỳnh và Lan lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Nhân vật Cảnh do Doãn Quốc Đam dù chỉ xuất hiện ở 15 tập đầu cũng gây ấn tượng mạnh bởi sự tốt bụng, trượng nghĩa ẩn sau vẻ lạnh lùng.

Sự thể hiện của các diễn viên Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh và Doãn Quốc Đam đã góp phần không nhỏ cho thành công của từng vai diễn cũng như cả bộ phim. Nhờ hiệu ứng từ Quỳnh búp bê, họ trở thành những cái tên được săn đón nhất tại làng giải trí phía Bắc với vô số lời mời đi sự kiện, đóng quảng cáo. Không chỉ nhận sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, họ được khán giả vây kín để bày tỏ sự ngưỡng mộ mỗi khi xuất hiện ở đời thường.

Các diễn viên Thanh Hương, Phương Oanh, Doãn Quốc Đam và Thu Quỳnh (từ trái sang).

Để đáp lại tình cảm của khán giả, vào lúc 15h30 thứ bảy 17/11, 4 diễn viên của Quỳnh búp bê bao gồm Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh và Doãn Quốc Đam sẽ có buổi trò chuyện trực tuyến với độc giả Ngoisao.net.

Độc giả có thể đặt câu hỏi cho Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh và Doãn Quốc Đam tại đây.