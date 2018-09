Phim Việt Nam dài 1.100 tập, đầu tư 300 tỷ đồng lên sóng

'Hồ sơ lửa' là phim Việt Nam đầu tiên có độ dài hơn 1.000 tập và chi phí sản xuất cực kỳ lớn.

Series Hồ sơ lửa được gọi là "siêu phim" hình sự đầu tiên tại Việt Nam, có độ dài "khủng" 1.100 tập, sẽ lên sóng truyền hình từ cuối tháng 3. Phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện phá án có thật của các chiến sĩ công an TP HCM, được chấp bút bởi nhà văn - nhà báo Lại Văn Long. Phim được sản xuất với kinh phí lên đến 300 tỷ. Thời gian quay phim dự kiến kéo dài trong suốt 3 năm, từ 2017 đến 2020.

'Hồ sơ lửa' có độ dài 1.100 tập.

Phim phản ánh cuộc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức đầy những thử thách, nguy hiểm, gian nan của lực lượng công an nói chung và công an TP HCM nói riêng. Bằng cái nhìn đa chiều và rất khách quan, bộ phim còn là cuộc đấu tranh khốc liệt giữa cái tốt và cái xấu ngay trong chính bản thân mỗi người, sự cương trực mạnh mẽ và sự sa ngã yếu hèn ngay trong hàng ngũ đại diện cho công lý. Phim không né tránh thực tế rằng, bên cạnh những vị lãnh đạo sáng suốt, nhân hậu, những chiến sĩ công an thông minh, tài giỏi, can đảm, vẫn còn những sĩ quan chỉ huy gục ngã trước danh lợi, rượu ngon, gái đẹp… trở thành loại sâu mọt ẩn mình vô cùng nguy hiểm.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, phim còn quy tụ bộ 3 người đẹp Phan Thị Mơ, Nam Em và Mỹ Hạnh - Hoa khôi xứ Dừa. Đây cũng là phim quy tụ nhiều người đẹp nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, phim còn có các nghệ sĩ Chí Trung, Ngân Quỳnh, Trương Thế Vinh, Khương Thịnh, Lâm Minh Thắng, Oanh Kiều...

Một cảnh quay của Trương Thế Vinh và Hoa khôi Nam Em trong phim.

Bà Châu Thổ - giám đốc đơn vị sản xuất - cho biết: “Hiện nay phim hình sự rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên có bộ phim nói về công an dài 1.100 tập. Với dự án này, tôi hy vọng có cơ hội tạo nên sự khác biệt, thay đổi về diện mạo thể loại phim hình sự. Chúng tôi làm phim không chú trọng về mặt thương mại mà mong muốn làm một bộ phim tử tế cho khán giả”.

Hồ sơ lửa do đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc và Đỗ Mai Nhất Tuấn thực hiện, phát sóng lúc 19h hàng ngày trên một kênh truyền hình, bắt đầu từ 27/3. 40 tập đầu của phim, 45 phút/tập, sẽ được phát sóng trước.