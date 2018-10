Phim kinh dị của Thanh Duy Idol mở màn rạp Việt tháng 11

'Dream Man' của Thanh Duy và 'Thạch Thảo' có Mai Ngô tham gia là hai phim Việt đối chọi nhiều phim ngoại trong tháng này.

Dream Man: Lời cảnh báo chết chóc

Khởi chiếu: 2/11/2018

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Thanh Duy, Thanh Tú, Đàm Phương Linh...

Teaser Dream Man - Lời kết bạn chết chóc

Bộ phim mở đầu với lời đồn về một tài khoản mạng xã hội bí ẩn gây ra cái chết cho bất cứ ai kết bạn với người đó. Những sự việc tâm linh kỳ bí cuốn Phong (Thanh Duy) vào hành trình truy lùng sự thật. Phim đánh dấu sự trở lại của Thanh Duy Idol trên màn ảnh rộng bốn năm sau khi Đập cánh giữa không trung ra mắt, đồng thời mang đến hình ảnh phản diện đầy mới mẻ của Thanh Tú - ngôi sao đang lên của điện ảnh Việt.

Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc (The Nutcracker And The Four Realms)

Khởi chiếu: 2/11/2018

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Morgan Freeman...

Trailer Kẹp hạt dẻ

Bộ phim mang mang không khí nhiệm màu của truyện cổ tích Disney, kể về hành trình một cô gái nhỏ lạc vào thế giới huyền diệu của những người lính bánh gừng. Nữ chính của phim do Mackenzie Foy đảm nhận. Cô nàng từng được biết đến lúc nhỏ trong vai diễn con gái của Bella và Edward trong series phim Twilight.

Phi vụ tiền giả (Project Gutenberg)

Khởi chiếu: 2/11/2018

Thời lượng: 129 phút

Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành...

Vô song trailer

Dựa theo lời khai của tên tội phạm Lý Vấn, cảnh sát Hong Kong tiếp tục truy bắt Painter - kẻ chủ mưu đứng sau đường dây in và lưu hành tiền giả quy mô lớn. Dấn sâu vào cuộc chiến này, họ nhận ra kẻ thù mạnh hơn họ tưởng.

Dạ quỷ (Rampant)

Khởi chiếu: 2/11/2018

Thời lượng: 129 phút

Diễn viên: Hyun Bin, Jang Dong Gun...

Trailer Rampant Dạ quỷ

Bộ phim cùng lúc khắc họa hai cuộc chiến khốc liệt trong bối cảnh Hàn Quốc phong kiến: cuộc chiến tiêu diệt nạn zombie của quân thần và người dân cùng cuộc đối đầu giữa thái tử (Hyun Bin) và loạn thần (Jang Dong Gun). Trong phim, hai mỹ nam xứ Hàn có cuộc chạm trán nảy lửa, đặc biệt Jang Dong Gun được kỳ vọng “lột xác” với tuyến vai phản diện.

Mật vụ giải cứu (Hunter Killer)

Khởi chiếu: 9/11/2018

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Gerard Butler, Gary Oldman...

Trailer Hunter Killer

Nội dung phim xoay quanh cuộc giải cứu vị Tổng thống Nga bị bắt cóc của một đội tàu ngầm Mỹ.

Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock (Bohemian Rhapsody)

Khởi chiếu: 2/11/2018

Thời lượng: 134 phút

Diễn viên: Rami Malek, Lucy Boynton, Ben Hardy...

Trailer Bohemian Rhapsody

Bộ phim âm nhạc – tiểu sử tái hiện cuộc đời huy hoàng của huyền thoại Rock Freddie Mercury từ khi gia nhập nhóm nhạc Queen cho tới khi qua đời vì căn bệnh thế kỷ.

Chiến dịch Overlord

Khởi chiếu: 9/11/2018

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Wyatt Russell, Mathilde Ollivier, Pilou Asbæk...

Trailer Overlord

Đây là một phim kinh dị - chiến tranh, xoay quanh câu chuyện của hai lính Mỹ trong Thế chiến thứ 2.

Kẻ đánh cắp lễ Giáng sinh (The Grinch)

Khởi chiếu: 9/11/2018

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Angela Lansbury...

Trailer The Grinch

Bộ phim là câu chuyện hài hước theo chân Grinch – một sinh vật màu xanh khó tính - trên hành trình phá hoại lễ Giáng sinh của loài người.

Cô gái trong lưới nhện ảo (The Girl In The Spider’s Web)

Khởi chiếu: 9/11/2018

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Claire Foy, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield...

Trailer The Girl In Spider's Web

Câu chuyện phim mở đầu khi hacker Lisbeth và nhà báo Mikael phát hiện mình bị mắc kẹt trong một mạng lưới gián điệp, an ninh mạng và tội phạm chính phủ. Bộ phim là cuộc chiến “cân não” để tự vệ của hai cô gái.

Thạch thảo

Khởi chiếu: 16/11/2018

Diễn viên: Tùng Maru, Bích Ngọc, Mai Ngô...

Trailer Thạch thảo

Phim khai thác câu chuyện tình yêu học trò, tình bạn, tình thầy trò trong bối cảnh học đường. Câu chuyện chính của phim xoay quanh chàng trai Thạch (Tùng Maru) và cô gái Thảo (Bích Ngọc) trong bối cảnh lãng mạn tại Kontum. Phim còn có sự góp mặt của người mẫu Mai Ngô trong vai cô giáo.

Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald (Fantastic Beast: The Crimes Of The Grindelwald)

Khởi chiếu: 16/11/2018

Thời lượng: 134 phút

Diễn viên: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler...

Trailer Fantastic Beats

Ác nhân Grindelwald (Johnny Depp) tẩu thoát khỏi sự giam giữ của Bộ Phép thuật Hoa Kỳ. Scamander (Eddie Redmayne) là người duy nhất có thể chống lại hắn, mặc dù chính anh vẫn chưa xác định được những thử thách nào đang chờ phía trước. Tiếp nối phần 1 và series Harry Potter, bộ phim phủ màu sắc huyền hoặc tuyệt đẹp của thế giới phù thủy.

Robin Hood

Khởi chiếu: 30/11/2018

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Taron Egerton, Jamie Dornan, Eve Hewson...

Trailer Robin Hood

Phim xoay quanh cuộc chiến mạo hiểm và cuộc phiêu lưu tình ái của người anh hùng Robin Hood.

Ralph Breaks The Internet

Khởi chiếu: 23/11/2018

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Gal Gadot, Kristen Bell, Mandy Moore...

Trailer Ralph Breaks Internet

Sáu năm sau sự kiện ở phần 1 – Ralph đập phá, Ralph và Vanellope trở thành bạn. Họ cùng nhau khám phá ra một bộ định vị wifi dẫn họ bước vào cuộc phiêu lưu mới.

Searching

Khởi chiếu: 30/11/2018

Thời lượng: 120 phút

Diễn viên: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La...

Searching trailer

Cô gái 16 tuổi Margot mất tích bí ẩn, cuộc điều tra của cảnh sát trở nên vô vọng vì không tìm thấy manh mối nào. David quyết định tự tìm con gái thông qua máy tính xách tay - nơi chứa đựng nhiều bí mật của cô. Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.

Phong Kiều