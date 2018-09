Phim hay ra rạp vào mùa Valentine

Trong dịp Lễ Tình nhân, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm lãng mạn 'Endless love' và kinh dị 'Quả tim máu'.

Jack Ryan: Shadow Recruit (Jack Ryan: Điệp vụ bóng đêm)

Khởi chiếu: 5/2

Thời lượng: 106 phút

Diễn viên: Chris Pine, Keira Knightley, Kenneth Branagh, Kevin Costner

Mô tuýp chàng điệp viên điển trai cùng những phi vụ điều tra căng thẳng chưa bao giờ là lỗi thời. Với Jack Ryan: Điệp vụ bóng đêm, mô tuýp này trở nên mới lạ hơn.

Sau một vụ tai nạn máy bay trực thăng, Jack Ryan (Chris Pine) ra khỏi quân ngũ, trở về làm việc của một nhân viên kinh doanh môi giới đầu tư. Anh được CIA tiếp cận và đề nghị hợp tác trong việc điều tra tội phạm kinh tế. Bước rẽ lớn trong cuộc đời Jack là khi anh phát hiện ra một âm mưu khủng bố tài chính do tên tội phạm kinh tế người Nga (Kenneth Branagh) cầm đầu. Jack lên đường sang Nga để điều tra nhưng lại gặp khó khăn trong việc đối mặt với kẻ thù gian xảo. (xem trailer)

Endless Loves (Tình yêu bất tận)

Khởi chiếu: 14/2

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Gabriella Wilde, Alex Pettyfer, Bruce Greenwood

Những khán giả từng say mê The Vow, The Notebook, Dear John, The Lucky One…và những chuyện tình đầy cảm xúc trên màn bạc, chắc chắn sẽ "phải lòng" Endless love.

Câu chuyện phim bắt đầu vào một mùa hè ở miền quê yên bình thuộc bang Georgia của nước Mỹ. Cô tiểu thư e lệ Jade Butterfield (Gabriella Wilde) đang trong kỳ nghỉ cùng với gia đình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jade đã phải lòng chàng trai trẻ David Axelrod (Alex Pettyfer), đang làm phục vụ trong khu nhà nghỉ. David cũng tương tư về cô gái tóc vàng xinh đẹp, dịu dàng mà anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ với tới. Tình yêu giữa hai người nhen nhóm dần và bùng lên thành một ngọn lửa rực rỡ. Tuy nhiên, khi biết được quá khứ đen tối của David, gia đình của Jade tìm mọi cách ngăn cả hai đến với nhau. Cả hai phải trải qua nhiều thử thách và khó khăn để tìm đến một tình yêu bất diệt. (xem trailer)

Catch me (Bắt em đi)

Khởi chiếu: 14/2

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Kim Ah Joong, Joo Won, Cha Tae Huyn

Bộ phim hài lãng mạn là câu chuyện tình tréo ngoe của thanh tra tội phạm Lee Ho Tae (Joo Won) và nữ siêu trộm quyến rũ Yoon Jin Sook (Kim Ah Joong). Trong quá trình truy đuổi kẻ trộm giấu mặt, chàng thanh tra đã tìm thấy tình yêu của mình. Trớ trêu thay, người con gái anh yêu lại chính là nữ siêu trộm anh cần phải bắt giữ. Điều ít ai ngờ, hai người từng là mối tình đầu của nhau cách đây 10 năm. (xem trailer)

Quả tim máu

Khởi chiếu: 14/2

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Thái Hòa, Nhã Phương, Hoàng Bách, Quí Bình, Tú Vi, NSƯT Kim Xuân.

Phim dựa trên nguyên tác vở kịch cùng tên do Thái Hòa viết kịch bản và được đạo diễn Victor Vũ đưa lên màn ảnh rộng. Quả tim máu là câu chuyện về chàng rể Linh (Hoàng Bách) hộ tống cô vợ mới cưới (Nhã Phương) đi Đà Lạt sau ca phẫu thuật thay tim. Tuy nhiên, trái tim mới trong lồng ngực của cô vợ cứ đập không yên, đòi được báo thù. Bóng ma một cô gái trẻ (Tú Vi) ẩn hiện, dẫn dắt đôi vợ chồng đi từ ám ảnh này đến ám ảnh khác, để rồi đi phanh phui một bí ẩn khủng khiếp. (xem trailer)

Hashima Project (Bí ẩn đảo Hashima)

Khởi chiếu: 14/2

Thời lượng: 126 phút

Diễn viên: Pirat Nitipaisalkul, Sucharat Manaying, Alexander Rendell, Mek Mekwattana

Bộ phim kinh dị của Thái Lan nói về 5 sinh viên tới thăm hòn đảo Hashima (Nhật Bản) để quay phim và kiểm nghiệm các hiện tượng siêu nhiên được đồn thổi suốt bấy lâu diễn ra tại đây. Tất cả đều không tin vào những câu chuyện từng được kể, và họ không biết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước... (xem trailer)

Robotcop (Cảnh sát người máy)

Khởi chiếu: 14/2

Thời lượng: 121 phút

Diễn viên: Joel Kinnaman, Douglas Urbanski, Abbie Cornish

Phim lấy bối cảnh giả tưởng vào năm 2028. Một tập đoàn đa quốc gia có tên Omni Corp nổi lên như diều gặp gió với công nghệ chế tạo rô bốt bậc nhất. Trong khi đó, Alex Murphy (Joel Kinnaman), ngoài việc là người cha, người chồng yêu vợ con hết mực, anh còn giữ nhiệm vụ bảo vệ thành phố Detroit khỏi những tên tội phạm khét tiếng. Trong một lần làm nhiệm vụ, Alex bị thương nặng và Omni Corp đã giúp anh hồi sinh nhờ công nghệ của họ. Trở về với công việc cảnh sát thường ngày với khả năng siêu việt nhưng Alex lại phải đối mặt với những điều anh chưa từng gặp phải trước đây. (xem trailer)

3D The Nut Job (Phi vụ quả hạch)

Khởi chiếu: 14/2

Thời lượng: 86 phút

Diễn viên lồng tiếng: Will Arnett, Katherine Heigl, Liam Neeson, Brendan Fraser...

Bộ phim hoạt hình vui nhộn kể về một chú sóc vô tình thiêu hủy tất cả số lương thực mùa đông của toàn bộ sinh vật sống ở khu công viên. Để cứu lấy mọi người qua trận đói trước mắt, chú quyết định thực hiện một phi vụ điên rồ - trộm hạt dẻ tại tiệm Maury. (xem trailer)

The monuments Men (Cổ vật bị đánh cắp)

Khởi chiếu: 21/2

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: George Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett

Tác phẩm hành động ly kỳ kể về một trung đội được Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D.Roosevelt thành lập bất đắc dĩ trong chiến tranh thế giới thứ 2. Đội quân này có nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào nước Đức thời kỳ Đức Quốc xã để thu hồi các tuyệt tác nghệ thuật khỏi quân Phát xít và trao trả chúng về với chủ nhân đích thực. Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi bởi kho tàng nghệ thuật nằm sâu trong phòng tuyến của quân thù, và quân Đức được hạ lệnh phá hủy mọi thứ nếu Đế chế thứ 3 sụp đổ. Bộ phim miêu tả cuộc chạy đua thời gian của những con người dũng cảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu lấy 1.000 năm lịch sử nghệ thuật và văn minh nhân loại. (xem trailer)

Saving Mr.Bank (tựa Việt: Cuộc giải cứu thần kỳ)

Khởi chiếu: 21/2

Thời lượng: 125 phút

Diễn viên: Emma Thompson, Tom Hanks, Annie Rose Buckley

Tác phẩm được đề cử ở hạng mục Âm nhạc trong phim hay nhất tại giải Oscar năm nay. Phim tái hiện lại câu chuyện chưa từng được kể về cuộc hội ngộ giữa P.L. Travers, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Mary Poppins và nhà sản xuất phim huyền thoại Walt Disney. Phải mất một thời gian dài, Walt Disney mới thuyết phục được nhà văn P.L. Travers và đưa các nhân vật trong truyện của bà lên màn ảnh.

Hai vai chính của bộ phim do hai diễn viên kỳ cựu - đều từng đoạt giải Oscar đảm nhận, đó là Tom Hanks (Walt Disney) và Emma Thompson (P.L. Travers). Họ là những cái tên bảo chứng cho sự thành công về mặt nghệ thuật của bất cứ bộ phim nào. (xem trailer)

The Lego Movie (Bộ phim Lego)

Khởi chiếu: 21/2

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên lồng tiếng: Charlie Day, Alison Brie, Chris Pratt, Channing Tatum...

Phiên bản hoạt hình điện ảnh được quay với công nghệ 3D sẽ theo chân Emmet, một nhân vật Lego tí hon bình thường. Emmet bất ngờ bị ngộ nhận là một trong những siêu nhân phi thường đang nắm giữ chìa khóa vận mệnh của cả thế giới. Emmet bị cuốn vào một đoàn người kỳ lạ trong chuyến phiêu lưu huyền thoại nhằm ngăn chặn một tên độc tài xấu xa. Chuyến đi dở khóc dở cười với vô vàn những tình huống bi hài ngoài dự liệu. (xem trailer)

3D The Legend begins of Hercules (tựa Việt: Huyền thoại Hercules)

Khởi chiếu: 21/2

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins

Phim nói về hành trình gian nan của Hercules để giành lại người anh yêu là công chúa xứ Crete, vốn được hứa hôn cho anh trai của Hercules. Cũng vì cuộc đầu tranh này, anh vấp phải sự phản đối của gia đình và bị cha đẩy đi lưu vong. Sau đó, Hercules bị bán như một tên nô lệ rồi trở thành đấu sĩ và nhận ra bản thân là một Á thần. Bộ phim được cho là có nhiều yếu tố vay mượn của Troy, Gladiator và 300. (xem trailer)

The book thief (Kẻ trộm sách)

Khởi chiếu: 28/2

Thời lượng: 131 phút

Diễn viên: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson

Đây là tác phẩm được xây dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Markus Zusak. Diễn viên nhỏ tuổi người mang trong mình hai dòng máu Pháp - Canada, Sophie Nélisse đảm nhận vai chính Liesel. Bối cảnh phim xảy ra trong thời kỳ kinh hoàng ở nước Đức những năm thế chiến thứ 2. Cô bé Liesel tìm thấy niềm an ủi ở những trang sách và cô bạn nhỏ này sẵn sàng ăn trộm sách để đọc và chia sẻ cho những người khác.

The book thief được đề cử Oscar ở hạng mục Âm nhạc trong phim hay nhất. (xem trailer)

Quỳnh Như