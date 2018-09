Phim đặc sắc ra rạp vào tháng 12 

Trong tháng cuối cùng của năm 2013, khán giả sẽ có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm hoạt hình như 'Doraemon', 'Frozen'...

Snowpiercer (tựa Việt: Chuyến tàu băng giá)

Khởi chiếu: 6/12

Thời lượng: 126 phút

Diễn viên: Chris Evans, Song Kang Ho, Go Ah Sung, Ed Harris, Octavia Spencer, Tilda Swinton

Snowpiercer là bộ phim hành động, khoa học viễn tưởng của Hàn Quốc, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết truyện tranh Le Transperceneige của Pháp. Phim được dàn dựng bởi đạo diễn nổi tiếng Bong Joon Ho (phim The Host, Mother) và quy tụ dàn diễn viên tài năng của Hollywood và xứ sở kim chi. Với kinh phí đầu tư lên tới 40 triệu USD, bộ phim là tác phẩm Hàn Quốc có ngân sách cao nhất mọi thời đại. Khi ra mắt tại xứ sở kim chi, phim tạo cơn sốt phòng vé với doanh thu lên tới 56 triệu USD.

Lấy bối cảnh năm 2031, sau thất bại của việc khắc phục hiện tượng nóng lên trên toàn cầu, Trái đất trở về với kỷ băng hà và hoàn toàn bị bao phủ bởi băng tuyết. Loài người đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Tất cả những người may mắn sống sót đều ở trên con tàu mang tên Snowpiercer. Con tàu đi khắp nơi trên Trái đất và chứa đựng mâu thuẫn, sự phân biệt giai cấp, giàu nghèo. Quá mệt mỏi vì sự áp bức, Curtis (Chris Evan) đã lãnh đạo những người nghèo sống ở toa sau của con tàu nổi dậy nhằm lật đổ tầng lớp thượng lưu ở các toa trước. Tuy nhiên, cuộc cách mạng của họ đối mặt với rất nhiều thử thách. (xem trailer)

Le Week-End (tựa Việt: Cuối tuần ở Paris)

Khởi chiếu: 6/12

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Jeff Goldblum, Jim Broadbent, Lindsay Duncan

Khán giả sẽ gặp lại đạo diễn Roger Michell của phim Notting Hill trong tác phẩm mới nhất của ông, Le Week-End. Vẫn là câu chuyện về tình yêu đôi lứa nhưng lần này, Roger Michell khai thác góc độ cuộc sống tình cảm của đôi vợ chồng lớn tuổi.

Nick (Jim Broadbent) và Meg Burrows (Lindsay Duncan) đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió trong suốt 30 năm gắn bó bên nhau. Để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, đồng thời hy vọng thay đổi cuộc hôn nhân đang trở nên nhàm chán, vợ chồng Nick quyết định quay trở lại Paris, nơi 3 thập kỷ trước họ đã có tuần trăng mật ngọt ngào. Tại thành phố tràn ngập tình yêu, cặp đôi liên tục trải qua những giây phút chán nản, cãi cọ, thất vọng về người bạn đời. Giữa lúc mâu thuẫn, họ bất ngờ gặp lại Morgan, học trò cũ của Nick, hiện là người khá thành đạt. Cuộc hội ngộ này giúp Nick và Meg có cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống và tình yêu của họ. (xem trailer)

3D The Four 2 (tựa Việt: Bộ tứ)

Khởi chiếu: 6/12

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Lưu Diệc Phi, Đặng Siêu, Giang Nhất Yến, Huỳnh Thu Sinh, Ngô Tú Ba, Liễu Nham

Tác phẩm được cải biên dựa trên bộ tiểu thuyết lừng danh Tứ Đại Danh Bổ của tác giả Ôn Thụy An, khắc họa chân dung bốn vị bổ đầu nổi tiếng của Thần Hầu phủ là Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết và Truy Mệnh. Trong quá trình điều tra một vụ án mạng ở ngoài kinh thành, bộ tứ đã tình cờ khám phá ra những manh mối quan trọng liên quan tới một vụ án bí ẩn từng xảy ra 12 năm trước. Trong khi lần theo những dấu vết đó, họ bỗng phát hiện được sự thật phũ phàng về quá khứ của mình, những sự thật mà họ luôn mong muốn đào sâu chôn chặt, những sự thật mà giờ đây buộc họ phải lựa chọn giữa ân oán của quá khứ với cuộc sống tốt đẹp hiện tại ở phủ Thần Hầu. (xem trailer)

3D Frozen (tựa Việt: Nữ hoàng băng giá)

Khởi chiếu: 13/12

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên lồng tiếng: Kristen Bell, Josh Gad, Indina Menzel...

Diễn viên lồng tiếng Việt: Thái Hòa, Dương Hoàng Yến, Võ Hạ Trâm

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển của nhà văn Andersen nhưng đạo diễn Chris Buck (phim Tangle) lại xây dựng bộ phim với nhiều tình tiết mới mẻ, sống động.

Elsa - Nữ hoàng băng giá, mang trong mình một lời nguyền đáng sợ và điều đó luôn khiến cô phải đấu tranh giữa sức mạnh, tình cảm. Để bảo vệ những người thân yêu, Elsa đã chọn cách rời xa họ. Tuy nhiên, Anna, em gái Elsa luôn tìm mọi cách tìm chị gái và giải cứu vương quốc của họ khỏi mùa đông lạnh giá. Đồng hành cùng Anna trong hành trình tìm chị gái là Olaf - người tuyết yêu đời; Sven - chú tuần lộc đáng yêu và anh chàng Kristoff luôn yêu thích tự do... Trên chuyến đi, họ phải đương đầu với khí hậu khắc nghiệt và lũ chó sói hung dữ. (xem trailer)

Homefront (tựa Việt: Bước đường cùng)

Khởi chiếu: 13/12

Thời lượng: 110 phút

Diễn viên: Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Kate Bosworth, Rachelle Leferve

Nội dung phim xoay quanh Phil Broker (Jason Statham), cựu nhân viên của Cục Phòng chống Ma túy Mỹ. Gia đình anh chuyển đến một thị trấn yên bình, nhưng một sự kiện xảy ra đã làm đảo lộn mọi thứ tốt đẹp anh đang có, thậm chí có thể khiến anh mất đi cả gia đình mình.

Mọi rắc rối bắt đầu từ khi con gái Phil xô xát với một đứa trẻ khác, khiến cho mẹ của đứa trẻ kia tức giận. Trớ trêu thay, mẹ của đứa trẻ lại là người quen của tên trùm ma túy Franco (Jame Franco). Mâu thuẫn giữa Phil và tên trùm ma túy địa phương nảy sinh. Anh sẽ phải chiến đấu với cả một băng nhóm tội phạm để bảo vệ cuộc sống của gia đình. (xem trailer)

The Second Sight (tựa Việt: Nhà ngoại cảm)

Khởi chiếu: 13/12

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Nawat Kulratanarak, Ratha Pho-ngram, Virapond Jirawetsuntorakul

Tiếp tục bước vào trào lưu phim kinh dị tâm ly đang gây sốt hiện hiện nay sau những cái tên đình đám đến từ Hollywood là The Conjuring và Insidious 2, giới làm phim Thái chuẩn bị hù khán giả với The Second Sight.

Phim xoay quanh Jate, người sở hữu khả năng đặc biệt cho phép anh nhìn được linh hồn và thấy trước nghiệp chướng của những người xung quanh. Joom, bạn gái của Jate, là người duy nhất biết về năng lực của anh. Joom không muốn Jate can thiệp vào vụ đâm xe chết người rồi bỏ chạy của Kaew, nhưng Jate biết rằng đó không phải là một tai nạn và muốn dùng năng lực của anh để giúp đỡ bạn. Nhưng càng dấn sâu vào sự việc, Jate nhận ra có điều gì đó đang đeo đuổi anh cả ngày lẫn đêm, trong khi Joom cũng bị săn đuổi và hăm dọa bởi một con quỷ đáng sợ. (xem trailer)

Thần tượng

Khởi chiếu: 20/12

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Hoàng Thùy Linh, Harry Lu, Vĩnh Thụy, Hứa Vĩ Văn, Chi Pu...

Dự án đầu tay của vợ chồng ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy là bộ phim với câu chuyện về thế giới showbiz. Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thùy Linh sau nhiều năm vắng bóng.

Nội dung phim nói về Trí (Harry Lu), một người lãng mạn, chân thành. Anh khát khao tạo nên thần tượng âm nhạc số một Việt Nam. Tuy nhiên, anh không có gì ngoài lý tưởng đẹp về âm nhạc. Trí vô tình gặp Linh (Hoàng Thùy Linh), cô phục vụ bàn có chất giọng truyền cảm nhưng hoàn toàn mù mờ về tài năng của mình. Trí quyết tâm đánh thức tâm hồn nghệ sĩ trong Linh và giúp cô chiến thắng trong cuộc đua quyết liệt giành lấy ngôi vị Thần tượng. (xem trailer)

Tèo em

Khởi chiếu: 20/12

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Thái Hòa, Johnny Trí Nguyễn, Lan Ngọc, Trương Nhi, Ngọc Tưởng, Thân Thúy Hà, NSƯT Hữu Chau

Sau thành công Để mai tính, Long ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ, mùa Giáng sinh năm nay, đạo diễn Charlie Nguyễn mang đến cho khán giả Việt Nam bộ phim hài hành trình Tèo em.

Hai nhân vật chính của phim là Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn. Họ vào vai hai nhân vật sống ở hai thế giới khác nhau - người lanh lợi, lịch lãm - kẻ cù lần, ngây ngô. Họ buộc phải lên cùng chuyến xe định mệnh đi về thị xã Sa Đéc, chạy đua với thời gian nhằm cứu vãn một mối tình. Trên đường đi, chính sự khác biệt và xung đột giữa họ đã sinh ra nhiều tình huống hài hước và tréo ngoe, tạo nên sự hấp dẫn cho câu chuyện. Nhưng vượt lên trên tất cả, chính sự khác biệt ấy khiến họ có thể bổ sung cho nhau, ảnh hưởng và làm thay đổi con người nhau. (xem trailer)

Police Story 2013 (tựa Việt: Câu chuyện cảnh sát 2013)

Khởi chiếu: 24/12

Thời lượng: 103 phút

Diễn viên: Thành Long, Lưu Diệp, Cảnh Điềm

Sau thành công của seri Câu chuyện cảnh sát, cuối năm nay, ngôi sao hành động châu Á Thành Long tiếp tục giới thiệu đến công chúng phần tiếp theo của loạt phim. Câu chuyện phim bắt đầu khi tất cả khách hàng tại một quán bar bị bắt cóc làm con tin, trong số đó có cảnh sát Zhong Wen (Thành Long) và con gái (Cảnh Điềm). Đứng sau âm mưu này là chủ quán bar Wu Jiang (Lưu Diệp). Hắn mưu tính sử dụng con tin để đổi lấy tự do của một tên tội phạm nguy hiểm đã bị giam giữ nhiều năm. Bằng đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng của một người cha, Zhong Wen đã ngăn chặn âm mưu của Wu Jiang. Thế nhưng, mọi chuyện trở nên phức tạp khi hắn lại là người yêu của con gái ông. (xem trailer)

3D 47 Ronin

Khởi chiếu: 25/12

Thời lượng: 127 phút

Diễn viên: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi, Ko Shibasaki

47 Ronin là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Carl Rinsch, từng gây tiếng vang với phim ngắn The Gift (2000). Phim có mức kinh phí đầu tư lên tới 175 triệu USD và được thực hiện dựa trên truyền thuyết nổi tiếng của Nhật Bản về một nhóm võ sĩ được biết đến với cái tên Ronin ở thế kỷ 18.

Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu đầy sóng gió của 47 võ sĩ Samurai không được thừa nhận. Sau khi vị chủ tướng của họ bị hàm oan mà chết, nhóm võ sĩ lên kế hoạch trả thù cho sư phụ đồng thời lấy lại danh dự cho các Samurai. Từ quê hương, họ lên đường vượt nghìn trùng để tìm kiếm sự giúp đỡ của Kai (Keanu Reeves), một võ sĩ mang hai dòng máu Nhật - Anh từng bị họ từ chối cho gia nhập nhóm Ronin. Những Ronin này phải đối mặt với thế lực hắc ám, ma quỷ, phù thủy và những truyền nhân có đầy quyền năng luôn tìm cách hãm hại và tiêu diệt họ. (xem trailer)

Doraemon: Nobita & The secret gadget museum (tựa Việt: Doraemon: Nobita và viện bảo tàng bảo bối)

Khởi chiếu: 27/12

Thời lượng: 104 phút

Doraemon là nhân vật gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam qua nhiều thế hệ. Bộ phim điện ảnh về Doraemon và những người bạn Nobita, Xuka, Chaien, Xeko hứa hẹn sẽ là món quà thú vị dành cho fan của chú mèo máy vào dịp cuối năm nay.

Một ngày nọ, Doraemon bị tên trộm xưng danh Kaitou Deluxe ăn cắp quả chuông của mình. Mọi bảo bối đều cung cấp rằng đầu mối nằm tại Bảo tàng tương lai của thế kỷ 22. Với sự giúp đỡ của Dorami, nhóm bạn lên đường tìm lại quả chuông bị mất. Cũng trong hành trình này, một bí mật sẽ được hé lộ. Đó là việc vì sao Nobita luôn hậu đậu, vô dụng nhưng Doraemon vẫn luôn ở bên giúp đỡ người bạn của mình. (xem trailer)

Quỳnh Như