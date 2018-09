Phim đặc sắc chiếu rạp trong tháng 7

Mùa hè này, các khán giả nhí sẽ được thưởng thức phần tiếp theo của Doraemon và phim về thế giới máy bay.

Doraemon: Nobita in the new haunts of evil (tựa Việt: Doraemon: Nobita thám hiểm vùng đất mới

Khởi chiếu: 4/7

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên lồng tiếng: Nobuyo Oyama, Noriko Ohrara, Michiko Nomura

Hình ảnh chú mèo máy Doraemon màu xanh cùng bốn người bạn nhỏ Nobita, Xuka, Chai-en và Xê-kô đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam qua bộ truyện tranh Nhật Bản cùng tên. Từ năm 2013, phiên bản điện ảnh về chú mèo máy đã được chiếu tại các rạp. Mùa hè năm nay, phần tiếp theo của phim sẽ tiếp tục được giới thiệu đến khán giả.

Ở phần này, câu chuyện bắt đầu khi Nobita tình cờ nhặt được một chú chó kỳ lạ tại sân bóng, đem về nuôi và đặt tên là Peko. Với sự giúp đỡ của chú chó thông minh, Nobita và các bạn đã tìm được một vùng đất chưa ai từng đặt chân đến ở tận châu Phi xa xôi, nơi rừng rậm hoang dã với nhiều nguy hiểm luôn rình rập. Nhưng chuyến thám hiểm đơn thuần đã bất ngờ trở thành một cuộc phiêu lưu sinh tử, khi nhóm bạn bị lạc vào vương quốc của loài chó tiến hóa và phát triển như con người. Thân phận của chú chó Peko chính là một vị hoàng tử và giờ đây nhiệm vụ của nhóm bạn là giúp Peko giành lại vương quốc của mình.

Doraemon: Nobita in the new haunts of evil là bản làm lại của bộ phim từng ra mắt vào năm 1982, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của tác giả bộ truyện tranh Doraemon, Fujiko F. Fujio. Bộ phim được đạo diễn bởi Shinnosuke Yakuwa, kịch bản của Higashi Shimizu. (xem trailer)

Begin Again (tựa Việt: Yêu cuồng si)

Khởi chiếu: 4/7

Thời lượng: 104 phút

Diễn viên: Keira Knightley, Hailee Steinfeld, Mark Ruffalo, Adam Levine, Catherine Keener, CeeLo Green

Đây là phim hài tình cảm kể về những tâm hồn lạc lối gặp được nhau và cùng nhau sưởi ấm cuộc đời tươi đẹp bằng âm nhạc. Gretta (Keira Knightley) và anh bạn trai lâu năm Dave (Adam Levine) từng là một cặp đôi yêu nhau thắm thiết từ hồi trung học, đồng thời cũng là những nhạc sĩ cùng viết nhạc với nhau. Giờ đây, Dave “trốn chạy” đến New York khi anh nhận được hợp đồng với một hãng đĩa lớn. Những cạm bẫy đến từ sự nổi tiếng nhanh chóng khiến Dave trở nên lạc lối, bỏ lại đằng sau một Gretta quay cuồng sầu muộn vì cuộc tình tan vỡ. (xem trailer)

Deliver us from evil (tựa Việt: Linh hồn báo thù)

Khởi chiếu: 4/7

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Eric Bana, Édgar Ramírez, Olivia Munn

Ralph Sarchie (Eric Bana) là một điều tra viên mẫn cán của New York và đang tìm hiểu về những cái chết kỳ lạ trong thành phố. Ban đầu, anh là một kẻ vô thần, không tin vào ma quỷ, cho đến khi thành viên từ một giáo phái bí ẩn (Sean Harris) bộc lộ những sức mạnh đáng sợ không thuộc về thế giới này. Khi đối mặt với thế lực siêu nhiên hung hãn, Ralph bất đắc dĩ phải bắt tay với một cha sứ quái dị, từng nghiên cứu về ma thuật hắc ám cũng như các phép triệu hồn. Họ cùng nhau tiêu diệt những kẻ bị quỷ ám, đang gieo rắc sự kinh hoàng cho thành phố, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. (xem trailer)

Ragini Mms 2 (tựa Việt: Người tình ma)

Khởi chiếu: 4/7

Thời lượng: 119 phút

Diễn viên: Sunny Leone, Saahil Prem, Parvin Dabas

Cô gái trẻ Ragini (Sunny Leone) tình cờ bị nhốt vào một nhà thương điên do một hiện tượng siêu nhiên bất thường. Đúng lúc đó, một vị đạo diễn không gặp thời và thất bại trong sự nghiệp đã nảy ra ý định là một bộ phim dựa trên sự kiện của cô. Ý định của ông ta là quay phim tại chính nơi cô bị bắt và ngay tại địa điểm mà sự siêu nhiêu bí ẩn xảy ra. Từ đây những điều bí ẩn ghê sợ trong bóng tối dần được đưa ra ánh sáng. (xem trailer)

3D Dawn of the Planet of the Apes (tựa Việt: Sự khởi đầu của hành tinh khỉ)

Khởi chiếu: 11/7

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis

Tiếp nối thành công vang dội của Rise of the Planet of the Apes (Sự nổi dậy của bầy khỉ) vào năm 2011 với tổng doanh thu lên đến gần 500 triệu USD, hãng phim 20th Century Fox đã đáp ứng sự mong chờ của fans bằng việc ra mắt phần tiếp theo.

Bộ phim lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau sự kiện trong phần trước, khi loài người đứng trước bờ vực tuyệt chủng bởi sự hoành hành của đại dịch cúm được cho là Simian Flu (Cúm Khỉ) trên phạm vi toàn cầu. Riêng loài khỉ thông minh miễn dịch với chủng virus trên, ngày càng tiến hóa và tự tạo một quốc gia của riêng với sự lãnh đạo của Caesar (Andy Serkis). Tuy vậy, vương quốc loài khỉ có nguy cơ bị đe dọa bởi một nhóm con người sống sót sau thảm họa diệt vong. Loài khỉ và loài người lúc này đứng trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh nhằm xác định đâu mới là giống loài xứng đáng cai trị trên Trái đất. (xem trailer)

Free Ride (tựa Việt: Vòng xoáy tội ác)

Khởi chiếu: 11/7

Thời lượng: 86 phút

Diễn viên: Anna Paquin, Cam Gigandet

Được xây dựng từ câu chuyện có thật, bộ phim xoay số phận bà mẹ đơn thân trẻ Christina (Anna Paquin) vừa cùng hai cô con gái nhỏ thoát khỏi sự áp bức từ chính cha mẹ ruột của cô. Vẫn tưởng cuộc sống sẽ tốt hơn khi ba mẹ con chuyển đến vịnh Florida, nhưng tại đây Christina gặp được bạn chí cốt, cũng là người đưa cô vào con đường buôn lậu ma túy. Thử thách của bà mẹ trẻ là vừa bảo vệ và chăm sóc cho hai cô gái nhỏ, vừa tránh những rủi ro đến từ nghề nghiệp không mấy tốt lành của mình. (xem trailer)

Đoạt hồn

Khởi chiếu: 18/7

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Trần Bảo Sơn, NSƯT Ngọc Diệp, Thương Tín, Kiều Chinh, Nhung Kate, Suboi

Đoạt hồn của đạo diễn Hàm Trần là tác phẩm điện ảnh Việt duy nhất công chiếu vào tháng 7. Phim đánh dấu sự trở lại của Trần Bảo Sơn sau những dấu ấn trong Ngôi nhà trong hẻm cách đây 2 năm. Anh đảm nhận vai Vương Gia Huy, người cha có con gái 8 tuổi mất tích. Cô bé bị trượt ngã xuống sông và một tuần sau, người nhà mới tìm thấy xác cô bé tại một vùng quê. Khi họ đến xác nhận thi thể, cô bé bất ngờ bật dậy. Nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra liên tiếp sau đó, khiến gia đình nhận ra, cô bé đã bị một bóng ma bí ẩn đoạt hồn. (xem trailer)

A million ways to die in the west (tựa Việt: Triệu kiểu chết miền Viễn Tây)

Khởi chiếu: 18/7

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson, Neil Patrick Harris, Giovanni Ribisi, Amanda Seyfried

Bộ phim là sự tái xuất của Seth MacFarlane, diễn viên - đạo diễn tài năng từng mang đến tác phẩm hài Ted (2012). Bối cảnh phim được lựa chọn là miền Viễn Tây hoang dã trong thời kỳ đang được khai phá với vô vàn hiểm nguy rình rập. Câu chuyện diễn ra trong một thị trấn tiêu biểu, bằng thủ pháp cường điệu hóa, vấn đề dựng nên một mớ hỗn độn với những con người luôn nơm nớp lo sợ có thể lìa đời bằng vô số kiểu, trong đó có những kiểu chết… không giống ai.

Nhân vật chính của phim là Albert (Seth MacFarlane), một anh chàng chăn cừu khù khờ, nhát gan luôn tìm cách né tránh mọi phiền phức và nguy hiểm, để đến nỗi bạn gái cũng bị người khác chiếm đoạt mất. Nhưng ngay khi định rời bỏ thị trấn để đi tìm cuộc sống mới thì định mệnh xui khiến anh dính vào Anna (Charlize Theron), bạn gái của một tên sát nhân đáng sợ nhất vùng. Hai người dần nảy sinh tình cảm thông qua nhiều tình huống vui nhộn, nhưng rắc rối lớn nhất vẫn đang đợi họ phía trước. (xem trailer)

3D Planes: Fire & Rescue (tựa Việt: Thế giới máy bay: Anh hùng và biển lửa)

Khởi chiếu: 18/7

Thời lượng:

Diễn viên lồng tiếng: Dane Cook,Julie Bowen, Ed Harris…

Hè năm nay, người hâm mộ điện ảnh và đặc biệt là những khán giả nhí sẽ được trở lại với thế giới máy bay đầy màu sắc cùng anh chàng phi cơ huyền thoại Dusty - người hùng của giải đua máy bay vòng quanh thế giới.

Ở phần hai của phim, người hùng tốc độ Dusty phát hiện ra mình có nguy cơ phải giã từ đường đua vĩnh viễn vì hư hỏng động cơ. Anh chán nản đi chu du và tình cờ gia nhập vào biệt đội cứu hỏa trên không. Đồng hành cùng những cựu máy bay cứu hỏa cừ khôi, Dusty tham gia vào cuộc giải cứu khỏi biển lửa cho anh chàng trực thăng Blade Ranger cùng những đồng đội quả cảm như: cô nàng siêu scooper mạnh mẽ Dipper, trực thăng hạng nặng Windlifter, cựu binh vận chuyển Cabbie và nhóm cứu hỏa dũng mãnh mang tên Smokejumpers. Họ đã cùng nhau dập tắt một đám cháy khổng lồ, bảo vệ khu rừng già lịch sử. Cũng từ đây, Dusty hiểu sâu sắc về việc làm thế nào để trở thành một người anh hùng thực sự trong cuộc sống bên ngoài đường đua. (xem trailer)

3D Hercules

Khởi chiếu: 25/7

Thời lượng: 103 phút

Diễn viên: Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane …

Không giống những bộ phim cùng đề tài, Hercules đưa ra một góc nhìn khác về câu chuyện thần thoại kinh điển với bối cảnh là một thế giới nơi sức mạnh siêu nhiên không tồn tại. Truyện phim bắt đầu cách đây 1.400 năm và xoay quanh Hercules (Héc-Quyn), người con trai của Zeus - chúa tể các vị thần. Là một Á thần sở hữu sức mạnh hơn người, nhưng điều đó không mang lại gì cho Hercules ngoài nỗi bất hạnh. Sau khi phải đánh đổi sinh mạng của cả gia đình mình để hoàn thành 12 kỳ công hiển hách được lưu danh thiên cổ, Hercules trở thành một linh hồn lạc lối. Cùng với 6 người đồng đội hùng mạnh khác, Hercules trở thành lính đánh thuê khắp Hy Lạp, bán sức mạnh của mình để đối lấy vàng và dùng danh tiếng lừng lẫy khiến kẻ thù khiếp sợ. Sự thay đổi diễn ra khi vị vua thành Thrace muốn họ huấn luyện cho quân đội của mình thành những chiến binh hùng mạnh nhất, nhằm chống lại một đội quân bất tử từ địa ngục của thần Hades. Đây cũng là cơ hội cho những linh hồn lạc lối nhận ra, họ đã sa ngã đến đâu trên con đường của mình, khi phải đào tạo người khác trở nên tàn nhẫn và khát máu như họ. (xem trailer)

The Anomaly (tựa Việt: Dị biến)

Khởi chiếu: 25/7

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Ian Somerhalder, Noel Clarke, Brian Cox, Alexis Knapp, Luke Hemsworth

Ryan (Ian Somerhalder), một cựu quân nhân bị hôn mê đột ngột tỉnh lại trong một chiếc xe tải thùng, bên cạnh là một đứa bé bị bắt cóc. Anh giúp cậu bé trốn thoát nhưng rồi lại tìm thấy một tấm mặt nạ kỳ lạ trong túi và nhận ra một thực tại đáng sợ. Không còn thời gian để hiểu việc gì đang xảy ra, Ryan chỉ còn đúng 9 phút và 47 giây tỉnh táo trước khi ngất đi. Vô số câu hỏi được anh đặt ra, trong đó có nghi vấn, tình trạng này liên quan đến khoảng thời gian anh là bệnh nhân tại Đơn vị y tế thử nghiệm của quân đội trong quá khứ. (xem trailer)

Quỳnh Như