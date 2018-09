Phim của Việt Trinh bị dán nhãn 16+ vì nhiều cảnh nóng

Việc bị dán nhãn đồng nghĩa phim 'Trót yêu' sẽ thu hẹp lượng khán giả đến rạp.

Cách đây vài ngày, phim điện ảnh Trót yêu do Việt Trinh và Châu Thổ đồng đạo diễn có buổi ra mắt hoành tráng tại TP HCM. Theo kế hoạch, từ 16/10, phim chính thức ra rạp. Tuy nhiên, trước ngày công chiếu, phim bị Cục Điện ảnh dán nhãn 16+ vì có quá nhiều cảnh nhạy cảm (xem video).

Trước việc bộ phim tâm huyết bị gắn mác 16+, đạo diễn Châu Thổ khá lo lắng. Chị cho biết, trong thời buổi này, nhiều nhà sản xuất dùng mác 16+ để câu khách, phục vụ mục đích thương mại. Song, chị cho rằng nếu lợi dụng thái quá điều đó sẽ gây phản cảm. Vì vậy, trong quá trình thực hiện Trót yêu chị đã cân nhắc rất kỹ.

Đức Hải và Khánh My có nhiều 'cảnh nóng' trong phim.

Châu Thổ cho rằng, những "cảnh nóng" trong phim chỉ như món ăn làm phong phú thêm bàn tiệc. Từ đầu, chị xác định nó không phải yếu tố để kéo khách đến rạp. Bởi, ngoài những cảnh tình cảm giữa Khánh My và Đức Hải, ê kíp đã khai thác tối đa những cảnh quay hoành tráng khác. Các nhân vật khác cũng đều được chăm chút chứ không chỉ tập trung vào "cảnh nóng".

Việt Trinh - một trong hai đạo diễn - cũng chia sẻ: "Chúng tôi không lợi dụng cảnh nóng để gây sốc hay dùng nó để mọi người chú ý đến phim. Cảnh nóng trong phim chúng tôi làm vừa đủ 'ép phê' chứ không khiến người xem ngao ngán".

Phim Trót yêu không PR quá nhiều trước ngày ra rạp, nhưng cũng khá gây chú ý vì một vài scandal. Trong đó, đáng chú ý là chuyện nam diễn viên chính Đức Hải bị lộ ảnh... hôn người đồng giới ở hậu trường phim, hay chuyện Việt Trinh ganh tỵ với Khánh My. Việc phim bị scandal trước ngày công chiếu cũng khiến ê kíp nhức đầu, vì phim sẽ trở thành ván cược cho nhà sản xuất.

Phim Trót yêu xoay quanh câu chuyện của 3 nhân vật đóng vai người vợ, người chồng và người tình, do Việt Trinh - Đức Hải - Khánh My lần lượt thủ vai. Phim gây chú ý vì những ngày qua ê kíp thực hiện tiết lộ khá nhiều ảnh hot của cặp đôi Đức Hải - Khánh My. Sau đó lại có thêm thông tin phim phải cắt bớt những cảnh này để dễ ra rạp.

Diễm Trinh