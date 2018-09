Phim của Khởi My, Trấn Thành được yêu thích

Trong số những diễn viên khách mời tham gia dự án phim ngắn 'Những thiên thần nhanh nhạy', tập phim của Khởi My được khán giả trẻ yêu mến nhất.

Những thiên thần nhanh nhạy là loạt phim ngắn nói về tuổi 20 tươi đẹp do Kotex Pro thực hiện với sự tham gia của dàn diễn viên khách mời Khởi My, Danh Tùng, Tâm Tít, John Huy Trần, nhà thiết kế Trương Thanh Long, Trấn Thành, Ngọc Quyên, Don Nguyễn và Anh Thư. Dự án gồm 10 tập phim xoay quanh những tình huống bất ngờ mà các sao Việt gặp phải hằng ngày.

Với sự thông minh, khả năng quan sát nhạy bén và tài phản ứng nhanh nhạy, bộ ba cô gái Giang-Hà-Ngọc vào vai những thiên thần chuyên giải cứu sao Việt. Điểm độc đáo của bộ phim là tất cả các diễn viên khách mời nổi tiếng đều vào vai của chính mình. Các tình huống được dàn dựng chân thực, sống động và những giải pháp bất ngờ đã thu hút sự ủng hộ của khán giả trẻ.

Trong đó, tập phim Khởi My suýt bể sô nhận được nhiều sự bình chọn nhất với 25% số phiếu và tập phim tình cảm lãng mạn của anh chàng MC dí dỏm Trấn Thành theo sát nút với 17% số phiếu. Trong phim, Khởi My gặp phải 2 tình huống khó khăn liên tiếp. Đầu tiên cô nàng bị kẹt cứng trên đường trong khi giờ diễn thì sắp bắt đầu. Sau khi được giải vây khỏi đám đông thì Khởi My lại phát hiện ra váy bị bắn bùn rất nhiều, không thể lên sân khấu biểu diễn. Tưởng chừng như “bế tắc”, nhưng nhờ những giải pháp thông minh của Những thiên thần nhanh nhạy mà Khởi My đã được giải cứu trong gang tấc một cách ngoạn mục.

Bối cảnh tập phim của Trấn Thành không phải trong công việc như Khởi My mà xoay quanh câu chuyện tình yêu trong đời thực của anh chàng: vì quá bận rộn không có thời gian vun đắp cho mối quan hệ tình cảm nên Trấn Thành bị người yêu thiết lập chế độ “chiến tranh lạnh”. Tập phim khắc họa sinh động tình cảm tuổi trẻ cùng các tình tiết thú vị và diễn xuất hài hước của Trấn Thành đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Ngoài Khởi My, Trấn Thành thì các sao Việt khác như: Danh Tùng, Tâm Tít, John Huy Trần, Ngọc Quyên, Don Nguyễn, Anh Thư và Trương Thanh Long cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với những vai diễn đặc sắc. Các câu chuyện còn lại cũng xoay quanh những tình huống gần gũi đời thường của tuổi trẻ như công việc, bạn bè, gia đình…

Với cách dàn dựng ngắn gọn, tạo được kịch tính và điểm nhấn cùng kịch bản được đầu tư có chiều sâu, bộ phim đã trở thành nguồn cảm hứng khuyến khích các bạn trẻ luôn tự tin phản ứng trước những tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Những thiên thần nhanh nhạy là dự án phim ngắn do Kotex Pro thực hiện, lấy bối cảnh từ những tình huống gần gũi xoay quanh cuộc sống tuổi 20 tươi đẹp của các bạn trẻ.

