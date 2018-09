Phim 18 + của Nhật Kim Anh ra rạp trong tháng 1/2018

Tác phẩm có cảnh hãm hiếp và nude 100% sẽ cạnh tranh với nhiều bộ phim Hollywood như 'Insidious', 'Giải mã mê cung'.

Legend of the demon cat (Yêu miêu truyện)

Khởi chiếu: 5/1

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Tần Hạo, Trương Vũ Kỳ

Mùa hè ở Thành Trường An, phu nhân của tể tướng Trần Vân Tiều (Tần Hạo), Xuân Cầm (Trương Vũ Kỳ) bị ám bởi một con yêu miêu. Xuân Cầm bị kiểm soát hoàn toàn bởi con yêu quái và hành động càng ngày càng kỳ lạ. Cùng thời điểm đó, Hoàng đế Đường Huyền Tông đang hấp hối trong cung điện. Nhà sư Không Hải người Nhật được mời đến để trục xuất yêu ma khỏi nhà vua. Ông cảm nhận được sự hiện diện của yêu miêu và cái chết của nhà vua có liên quan đến nó.

Trailer phim 'Legend of the demon cat'

Insidious: The Last Key (Insidious: Chìa khóa quỷ dữ)

Khởi chiếu: 5/1

Thời lượng: 103 phút

Diễn viên: Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson

Tiếp tục với cơn ác mộng mang tên Insidious, bộ phim vẫn xoay quanh hành trình của nhà ngoại cảm Elise Rainier. Ngày nọ, Elise nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của một người đàn ông về những điều kỳ lạ mà ông đang gặp trong ngôi nhà của mình. Mọi chuyện trở nên ly kỳ và hấp dẫn khi đó chính là căn nhà cũ của Elise thuở nhỏ. Nỗi ám ảnh tuổi thơ ùa về, liệu Elise có dám đối diện và chiến đấu với con ác quỷ đáng sợ đã ám ảnh bà cả tuổi thơ hay bà sẽ mặc kệ người đàn ông khốn khổ kia.

Trailer phim 'Insidious: The Last Key'

Crystal Inferno (Hoả tháp)

Khởi chiếu: 5/1

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Claire Forlani, Jamie Bamber, Riley Jackson

Việc rò rỉ khí ga ở tầng 20 của tòa nhà chọc trời đã khiến cả toà tháp bắt đầu bốc cháy. Anne và Ben Bronson, hai đứa trẻ, đang bị mắc kẹt trong một ngọn lửa bốc cháy ở tầng 20, trong khi lửa đang lan rộng khắp toàn bộ tòa nhà. Tại tầng 60, bố mẹ của chúng, Brianna và Tom, những người sắp ký giấy ly hôn, sẽ phải chiến đấu cùng nhau để cứu những đứa trẻ của họ khỏi ngọn lửa.

Trailer phim 'Crystal Inferno' The big call (Cuộc gọi bạc tỷ)

Khởi chiếu: 5/1

Thời lượng: 123 phút

Diễn viên: Trần Học Đông, Trương Hiếu Toàn, Quế Luân Mỹ, Tưởng Mộng Điệp

Phim là cuộc hành trình xâm nhập vào các tổ chức phạm tội viễn thông khét tiếng quốc tế kéo dài từ biên giới Hong Kong đến Thái Lan và Đài Loan với những thương vụ bạc tỷ. Những cuộc chạm trán nảy lửa bắt đầu từ những cú điện thoại bất ngờ và chỉ đến phút cuối, kẻ gian manh mới xuất đầu lộ diện.

Trailer phim 'The big call' Paddington 2

Khởi chiếu: 12/1

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville

Trong phần 2, Paddington giờ đây đã có một cuộc sống yên bình cùng với gia đình Brown. Một ngày nọ, Paddington bắt gặp một cuốn sách tuyệt đẹp trong một cửa hàng đồ cổ và ngay lập tức quyết định đó sẽ là món quà cho sinh nhật lần thứ 100 của dì Lucy. Để mua được cuốn sách, Paddington đã đi làm thêm khắp nơi để góp đủ tiền. Thật không may, ngay trước khi Paddington hoàn thành mục tiêu thì cuốn sách bị đánh cắp. Cùng với sự trợ giúp của bạn bè, Paddington quyết định tìm lại cuốn sách đã bị lấy mất.

Trailer phim 'Paddington 2'

All the money in the world (Vụ bắt cóc triệu đô)

Khởi chiếu: 12/1

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Michelle Williams

Vào mùa hè năm 1973, cháu trai của ông trùm dầu hoả J.P. Getty bị bắt cóc ở Rome bởi một băng đảng mafia Italy. Những kẻ bắt cóc đòi số tiền chuộc lên đến 17 triệu USD, thế nhưng Getty keo kiệt từ chối trả khoản tiền chuộc. Khi ấy một bức thư cảnh báo đã được gửi đến: đó là chiếc tai bị cắt lìa của cậu cháu trai. Với khao khát tột cùng muốn cứu lấy cậu con trai trước khi cậu bé chết không toàn thây, người mẹ không đồng xu dính túi nhưng giàu lòng yêu thương cầu cứu sự giúp đỡ từ một cựu nhân viên đàm phán của CIA. Từ đó bà ấy bắt đầu một cuộc đua gấp gáp để cứu lấy con trai mình.

Trailer phim 'All the money in the world'

Curse of the witch's doll (Lời nguyên búp bê phù thủy)

Khởi chiếu: 12/1

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Helen Crevel, Philip Ridout, Claire Carreno

Trong đợt di cư tránh bom, Adeline và con gái Chloe vô tình chuyển vào ngôi nhà ở một khu rừng hoang vu. Chloe bỗng mất tích và kéo theo hàng loạt những hiện tượng siêu nhiên diễn ra. Kẻ chủ mưu đằng sau lại chính là một tạo vật đáng sợ đang ẩn chứa trong mình một linh hồn đầy oán hận.

Trailer phim 'Curse of the witch's doll'

The Liquidator (Án mạng liên hoàn)

Khởi chiếu: 12/1

Thời lượng: 101phút

Diễn viên: Đặng Siêu, Lưu Thi Thi, Nguyễn Kinh Thiên

Nhà tâm lý học tội phạm (Đặng Siêu) và chuyên gia về dấu vân tay (Lưu Thi Thi) cùng nhau tìm ra kẻ giết người hàng loạt (Nguyễn Kinh Thiên) - người luôn nhắm đến những đối tượng từng là tội phạm khét tiếng nhưng được tha bổng.

Trailer phim 'The Liquidator'

Ở đây có nắng

Khởi chiếu: 12/1

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Quý Bình, Quỳnh Chi, Gia Bảo, Anh Thơ, Trương Thanh Long

Tùng Nhân (Quý Bình đóng) - một MC, đạo diễn chương trình truyền hình nổi tiếng đang sống yên vui với người yêu là Phương Thuỳ (Quỳnh Chi đóng) tại một căn biệt thự. Bỗng một ngày, anh phát hiện mình có cậu con trai “trên trời rơi xuống” - kết quả mối tình nhiều năm trước với bạn gái cũ Mai Chi (Anh Thơ đóng). Thừa nhận đứa trẻ đồng nghĩa với việc sẽ vướng vào tai tiếng, sự nghiệp có thể tiêu tan, nhưng nhìn thấy con sống bơ vơ, nhớ lại thân cảnh mồ côi của chính mình thì Tùng Nhân không đành lòng. Anh quyết định nhận Bin về nuôi nhưng tình phụ tử vừa ấm áp thì những biến cố bất ngờ lại xảy đến.

Trailer phim 'Ở đây có nắng' Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ Khởi chiếu: 12/1

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Nhật Kim Anh, Xuân Phúc, Quang Hoà... Phim là hành trình tìm lại chính mình của Hoa (Nhật Kim Anh đóng) để cứu những người thân yêu đang cận kề cái chết. Trong một lần xem đua chó cùng chồng, cô bị Hải đen bắt cóc. Hắn dùng mọi cực hình tra tấn cô, thậm chí cho đàn em hãm hiếp và vứt cô xuống biển. Hoa được Tuấn chó cứu sống ở bãi biển nhưng lại hoàn toàn mất trí nhớ. Những tưởng một cuộc đời tươi sáng và hạnh phúc hơn đã mở ra với Hoa nhưng không mọi biến cố, đau khổ lại tiếp tục ập đến. Tác phẩm 18+ có nhiều cảnh quay hãm hiếp, nude 100%. Nhật Kim Anh bị bắt cóc, hãm hiếp trong phim mới Bảo vệ xưởng 13

Khởi chiếu: 19/1

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Jay Quân, Trương Mỹ Nhân, Brian Trần, Tuấn Trần

Phim kể về nhóm săn ma Black Cat với trưởng nhóm là Trọng (Jay Quân). Dưới thách thức của cộng đồng mạng, Trọng đã cùng với các thành viên Như (Trương Mỹ Nhân), Viên (Brian Trần) và Đại (Tuấn Trần) tiến hành thực hiện một chuyến đi săn đặc biệt chưa từng có. Địa điểm là một xưởng nhạc cụ bị bỏ hoang sau sự cố một bảo vệ trẻ đã nhảy lầu tự tử tại đây. Ngoài ra khu xưởng này còn mang số hiệu 13 một con số đáng sợ. Trong quá trình khám phá, cả nhóm đã liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ quái vô cùng ghê rợn.

Trailer phim 'Bảo vệ xưởng 13'

The Commuter (Hành khách bí ẩn)

Khởi chiếu: 19/1

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks

Michael là một nhân viên bán bảo hiểm bình thường. Trong một buổi sáng đi làm, Michael bị một kẻ lạ mặt liên hệ và bị buộc phải vạch trần danh tính của một hành khách trên chuyến tàu trước khi đến trạm dừng chân cuối cùng. Trong quá trình giải quyết vấn đề, Michael vô tình phát hiện ra một kế hoạch chết chóc đang bị che giấu và mình đang bị cuốn vào một âm mưu tội phạm.

Trailer phim 'The Commuter' Darkest Hour (Giờ đen tối)

Khởi chiếu: 19/1

Thời lượng: 125 phút

Diễn viên: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas

Khi chuẩn bị nhậm chức Thủ tướng Anh, Winston Churchill đã phải đối mặt với thử thách khó khăn: thương thảo một hiệp định hòa bình với quân Phát xít Đức, hay đứng lên chiến đấu vì độc lập của đất nước. Khi lực lượng quân đội Phát xít tràn khắp châu Âu với sức mạnh không tài nào cản nổi và mối đe dọa xâm lược đã cận kề, những người dân nước Anh chưa được chuẩn bị tinh thần cho điều này, còn nhà vua thì vẫn đầy nghi ngại, thậm chí chính Đảng của Churchill cũng đang âm mưu chống lại ông, Churchill đã phải vượt qua thời khắc đen tối nhất của đời mình, lãnh đạo một đất nước và cố gắng xoay chuyển vòng quay lịch sử.

Trailer phim 'Darkest Hour'

12 Strong (12 kỵ binh quả cảm)

Khởi chiếu: 26/1

Thời lượng: 130 phút

Diễn viên: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Pena

Vài tuần sau vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 tại Mỹ, một nhóm binh lính 12 người thuộc lực lượng đặc biệt đã được cử đến Afghanistan để tham gia vào một cuộc chiến nhằm tiêu diệt Taliban và các đồng minh AlQueda. Bộ phim là câu chuyện về cách mà 12 người lính này đã cùng với một nhóm nhỏ kỵ binh người Afghanistan thay đổi toàn bộ cuộc chiến trước khi người Mỹ kịp nhận ra nó đã bắt đầu.

Trailer phim '12 Strong'

The Changeover (Thoát xác)

Khởi chiếu: 26/1

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Timothy Spall, Melanie Lynskey, Lucy Lawless

Cô bé 16 tuổi Laura Chant sống cùng mẹ và cậu em trai 4 tuổi Jacko trong một khu dân cư nghèo ở vùng ngoại ô thành phố Christchurch, New Zealand - nơi đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Laura bị kéo vào cuộc chiến siêu năng lực với một linh hồn cổ xưa - thứ đã tấn công và dần lấy đi sự sống của em trai cô để trở nên trẻ trung hơn. Từ đó, Laura phát hiện ra danh tính thực sự của mình và siêu năng lực cô đang sở hữu. Cô đã nỗ lực tăng cường sức mạnh để cứu em trai.

Trailer phim 'The Changeover'

Maze Runner: The Death Cure (Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần)

Khởi chiếu: 29/1

Thời lượng: 140 phút

Diễn viên: Rosa Salazar, Thomas Brodie-Sangster, Dylan O'Brien

Ở phần trước, trong khi trốn thoát khỏi sự săn lùng của W.C.K., Minho đã bị bắt đi và đưa về sào huyệt Last City. Không chấp nhận mất thêm thành viên, trong phần này cư dân Trảng Cỏ với sự lãnh đạo của Thomas quyết định sẽ tấn công vào sào huyệt để cứu người. Đây là nhiệm vụ cũng như thử thách nguy hiểm nhất mà nhóm bạn phải đối đầu khi Last City được mệnh danh là mê cung nguy hiểm nhất và cũng là sào huyệt cuối cùng của W.C.K.D.

Trailer phim 'Maze Runner: The Death Cure'