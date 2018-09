Phiên bản nhí Thanh Lam khiến Mỹ Linh mê mẩn

Sau màn lột xác thành Jennifer Lopez ở tuần trước, Phương Mỹ Chi gặp 'ca khó' khi phải hát tiếng Thái với bài hát 'ABC', nhạc phim 'I’m fine thank you love you'. Phương Mỹ Chi cho biết: “Lúc đầu bấm phải nhân vật này, con và chú Nam Cường cũng có phần e dè vì đây là những nhân vật mà con không biết đến. Sau khi tìm hiểu thì con mới biết được bài biểu diễn của các anh chị ca sĩ này rất nổi tiếng. Đặc biệt những bước nhảy tinh nghịch của tiết mục làm cho con thấy háo hức lắm. Tuy vũ đạo không phải là một thế mạnh của con nhưng tự nhiên con thấy tự tin với thử thách mới này”. Với sự trợ giúp của huấn luyện viên Nam Cường, một ca sĩ với vũ đạo khá đa dạng, Phương Mỹ Chi đã từng bước chinh phục được các bước nhảy trong bài hát.