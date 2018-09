Phi Thanh Vân cáo buộc chồng cũ không chu cấp cho con trai

Nữ diễn viên bức xúc vì gần một năm nay Bảo Duy phớt lờ trách nhiệm làm cha, để mặc cô một mình nuôi nấng bé Tấn Đức.

Phi Thanh Vân tố Bảo Duy không chu cấp cho con trai

Phi Thanh Vân tâm sự, từ năm 2017 đến nay cô gặp vận xui liên tục cả trong công việc lẫn đời sống riêng. Sau khi ly hôn với Bảo Duy, nữ diễn viên một mình vừa đảm đương việc kinh doanh vừa chăm sóc con trai Tấn Đức. "Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi giàu sang, sung sướng. Họ tưởng chồng cũ vẫn chu cấp cho con tôi mỗi tháng 10 triệu nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi thấy chua chát khi nghĩ đến chuyện này. Bảo Duy chỉ gửi tiền nuôi con được đúng một tháng rồi ngưng luôn đến bây giờ. Gần một năm nay anh ta không hề chu cấp gì cho bé Tấn Đức cả".

Phi Thanh Vân cho biết đang một mình chi trả mọi chi phí nuôi con trai.

"Nữ hoàng dao kéo" bày tỏ, cô từng vài lần nhắn tin yêu cầu chồng cũ thực hiện nghĩa vụ làm cha nhưng Bảo Duy chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vì không muốn đôi co, cãi vã với Bảo Duy nữa nên Phi Thanh Vân giao cho bộ phận chuyên thu hồi công nợ của công ty làm việc với chồng cũ. "Người bên tôi gọi điện nhắc nhở Duy liên tục nhưng gần một năm trời anh vẫn chỉ ừ hử, lảng tránh, dần dần thì chặn tất cả các cuộc gọi của nhân viên bên tôi", Phi Thanh Vân bức xúc.

Người đẹp giải thích bé Tấn Đức hiện tại hơn 2 tuổi, đang học ở một trường mẫu giáo liên doanh quốc tế, tốn kém rất nhiều chi phí. Theo Phi Thanh Vân, mỗi tháng cô tốn gần 20 triệu đồng để lo cho con trai. Do công việc bận bịu, thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên nữ diễn viên thuê một người vú chăm sóc Tấn Đức. Cô chấp nhận trả lương cho người giúp việc cao hơn mặt bằng bên ngoài nhiều để họ toàn tâm toàn ý lo cho con trai mình. Ba mẹ ruột của Phi Thanh Vân cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi, chăm cháu ngoại.

"Tôi kể ra những chuyện này không phải để gây ồn ào hay tranh cãi với Bảo Duy nữa. Tôi chỉ hy vọng nếu là người cha, người đàn ông đàng hoàng thì Bảo Duy hãy thực hiện đúng quy định của tòa án về việc cấp dưỡng cho con. Đằng này anh ta không hề chu cấp nhưng vẫn lên báo nói rằng đang lo cho con trai. Tôi không thích kiểu nói dối như vậy. Nếu sau này Tấn Đức lớn lên biết ba mình là người như thế chắc con sẽ buồn lắm. Bố mẹ tôi cũng không hài lòng khi Bảo Duy nói những điều không đúng sự thật. Bây giờ mỗi khi bé Tấn Đức ốm đau phải đi viện, chỉ có tôi, bà vú và bố mẹ tôi lo cho cháu. Mọi khoản chi tiêu cho con đều do một mình tôi bỏ ra. Ai cũng biết là năm qua việc kinh doanh của tôi gặp nhiều sóng gió, hao tốn tiền của rất nhiều chứ không phải lúc nào tôi cũng dư dả. Nếu Bảo Duy vẫn không thực hiện nghĩa vụ do tòa án quy định, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp", Phi Thanh Vân nói.

Bảo Duy 'cắt' tiền chu cấp vì cho rằng Phi Thanh Vân chăm con không tốt.

Hiện tại nữ diễn viên vẫn đi về lẻ bóng. Cô nói tử vi của mình là số đào hoa, đi đâu cũng gây chú ý, được nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng lận đận về tình duyên. Sau hơn một năm ly hôn, Phi Thanh Vân chưa sẵn sàng mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào. "Tôi đã lỡ hai lần đò rồi nên không muốn lần đò thứ ba lại lỡ dở nữa. Chắc chắn tôi sẽ rất nghiêm túc, có phần khắt khe khi tìm hiểu người tiếp theo mình lấy làm chồng. Bây giờ tôi ở cương vị người đứng đầu một công ty, giữ chức danh tổng giám đốc, lúc nào cũng phải gồng mình lên gánh vác, lèo lái việc kinh doanh. Đây cũng là một trở ngại khiến các anh phải suy nghĩ khi đến với tôi. Nhưng nhờ vậy, tôi có thể sàng lọc, tìm những người đàn ông thực sự có tâm, có đức, có tài đủ để chinh phục được mình".

Trước những tiết lộ của vợ cũ, Bảo Duy thừa nhận anh đã ngừng chu cấp cho con trai một thời gian vì thấy Phi Thanh Vân lơ là, chăm sóc bé Tấn Đức không tốt. "Tôi gửi tiền được 4 tháng rồi thôi. Bởi tôi thấy vợ cũ suốt ngày đi vắng, giao con hoàn toàn cho bà vú. Bé Tấn Đức nhìn rất gầy gò, tội nghiệp. Tôi cảm thấy tiền mình chu cấp chưa được sử dụng hợp lý nên không gửi nữa. Trước đó, khi tôi vẫn còn chu cấp mà Phi Thanh Vân cứ đi rêu rao là tôi không gửi tiền nuôi con khiến tôi rất bức xúc. Hiện tại tôi bận quay MV và chuẩn bị đóng phim với anh Hoài Linh nên không rảnh để tranh cãi với Phi Thanh Vân nữa".