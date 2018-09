Phi Nhung rơi nước mắt kể chuyện làm mẹ đơn thân lúc 20 tuổi

Giọng ca hải ngoại xuất hiện cùng con gái ruột Wendy và chia sẻ về cuộc đời nhiều sóng gió.

Hồi tháng 4, Phi Nhung lần đầu công khai về con gái ruột Wendy Phạm sau nhiều năm giấu kín khiến công chúng rất bất ngờ. Trước đó, nữ ca sĩ chưa từng một lần nhắc đến việc có con gái. Wendy có ngoại hình giống mẹ, năm nay hơn 20 tuổi và đang học ngành y tá tại Mỹ.

Mới đây, trong một buổi trò chuyện với kênh truyền hình hải ngoại, lần đầu tiên Phi Nhung cho con gái xuất hiện công khai. Cô không ngừng rơi nước mắt kể về cuộc đời nhiều chông gai, tự mình lăn lộn với nghề hát, chịu đựng nỗi tủi nhục của người đời để kiếm tiền nuôi con gái.

Phi Nhung kể, cô sang Mỹ năm 1989 mà không có người thân hỗ trợ và bươn chải cuộc sống bằng nghề may. Năm 1992, Phi Nhung mang bầu con gái Wendy. "Khi có bầu năm 20 tuổi, tôi không dám gọi điện về nước hỏi người thân kinh nghiệm bầu bí vì sợ bị la mắng. Tôi tự đọc sách, hỏi các chị làm cùng mình. Lúc bụng bầu lớn, tôi vẫn đi làm may cho đến sát ngày sinh. Tôi cũng tự đi xe đến bệnh viện sinh con và không có ai hỗ trợ. Ngày ra viện, tôi nhờ một người bạn đón về. Khi con được một tháng tuổi, tôi đi làm trở lại, đặt nôi của con bên cạnh máy may, che một mảnh vải để con không bị bụi. Tôi còn đặt chai sữa bên cạnh vì khi đói, con sẽ tự tìm để bú", nữ ca sĩ ngậm ngùi.

Phi Nhung tiết lộ hình ảnh thời quá khứ, khi con gái ruột mới tròn 1 tuổi.

Giọng ca Áo mới Cà Mau không thể quên thời điểm mang thai một tháng, cô bị ra máu và bác sĩ dọa rằng, thai sẽ bị hư. Cô đã khóc rất nhiều, đêm ngủ phải buộc chân lên cao vì sợ mất con. Có lần, cô để quên chìa khóa trong nhà và phải nhảy qua cửa sổ để vào nhà. Dù biết thai nhi có nguy cơ bị sảy nhưng cô vẫn liều mình nhảy qua cửa sổ với suy nghĩ, 'nếu ông trời thương thì sẽ giữ được con'. "Sau lần đó, thai nhi khỏe dần lên. Có lẽ ông trời muốn Wendy chịu vất vả từ nhỏ", Phi Nhung nói.

Năm con gái một tuổi, Phi Nhung tình cờ gặp ca sĩ Trizzie Phương Trinh trong một chương trình từ thiện. Trizzie nhận ra giọng hát giàu cảm xúc của Phi Nhung nên khuyên cô đi theo nghề ca sĩ. Vì muốn con gái có một cuộc sống đầy đủ, Phi Nhung đã quyết định bế con đi theo Trizzie sang California. "Nghề may lúc đó có thu nhập khá ổn định. Tôi sợ nếu đi hát không thành công thì tôi lấy tiền đâu nuôi con. Rồi đi hát, tôi không biết bỏ con cho ai chăm? Nhưng tôi nghĩ, mình phải cố gắng để con gái không khổ, thiếu thốn tiền bạc như mình. Vì thế, tôi ẵm con đi". Suốt hai năm sau đó, Phi Nhung ở nhà của Trizzie Phương Trinh và được mẹ của Trizzie giúp đỡ chăm sóc con gái. Ban ngày cô đi bán đĩa CD cho một trung tâm băng nhạc, chiều tối lại làm thêm ở một nhà hàng, đồng thời rèn luyện học hát.

"Tôi không phải là ca sĩ của trung tâm nên hoàn toàn phải bươn chải, tự học nhạc và làm mọi thứ. Có lúc tôi muốn mặc áo dài biểu diễn nhưng vì không có tiền nên đành mượn áo của mẹ Trizzie. Tôi cũng không dám tiêu xài gì vì tiết kiệm mua tã, mua sữa cho con. Cuộc sống của tôi cực lắm", cô rơi nước mắt kể.

Wendy thường xuyên sống xa mẹ do Phi Nhung bận rộn đi diễn kiếm tiền.

Sau hai năm miệt mài học phát âm giọng Bắc và học nhạc, cuối cùng Phi Nhung cũng được xuất hiện trong một CD chung với danh ca Hương Lan. Cô hát hai ca khúc Nỗi buồn hoa phượng, Nối lại tình xưa. Giọng hát của cô được khán giả yêu thích và từ đó cô đi biểu diễn nhiều hơn. Vì không có thời gian chăm con, Phi Nhung gửi con về Florida và nhờ em gái trông giúp. Cô cho biết dù đau lòng phải xa bé Wendy nhưng cô muốn con gái có một tuổi thơ yên bình, được học hành đầy đủ. "Tại tôi nghèo, không có học, ai chửi tôi cũng được nhưng tôi không muốn ai đụng tới con mình. Con tôi phải học giỏi để sau này không khổ như tôi. Nhiều người trong giới chửi tôi rằng, tại sao có con mà phải giấu, nhưng họ không hiểu. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều mới có được ngày hôm nay".

Có lần khi chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, người thân báo cho Phi Nhung tin Wendy bị bệnh. Nữ ca sĩ đã không thể tập trung hát, chỉ muốn bay thật nhanh về với con. Nhưng vì địa điểm quá xa nên cô cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng, nhờ em gái chăm sóc Wendy.

Cũng vì con gái mà Phi Nhung quên đi hạnh phúc riêng. Có không ít người đàn ông dành tình cảm, ngỏ lời muốn chung sống nhưng cô từ chối vì sợ họ sẽ có thêm gánh nặng về con gái riêng của mình và 5 người em. "Hồi đó, tôi nghĩ mình phải lo cho 5 đứa em có vợ, có chồng rồi mới đến lượt mình. Nhưng khi 5 người em có gia đình ổn định, tôi lại nghĩ mình phải tập trung nuôi con gái đến năm 18 tuổi. Rồi đến giờ, con gái sắp ra trường thì tôi cũng đã già. Tôi nghĩ là ông trời đã cho mình một đứa con ngoan thì tôi không thể đòi hỏi có thêm một người đàn ông tốt ở bên. Hơn nữa bây giờ, tôi còn có rất nhiều con nuôi. Thế nên chắc kiếp sau, ông trời sẽ cho tôi một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc". Nữ ca sĩ còn tâm sự cô không muốn để con gái nhìn thấy cảnh mẹ quen hết người này đến người kia vì sợ con sẽ bắt chước.

Phi Nhung cũng phủ nhận tin đồn Wendy là con của ca sĩ Mạnh Quỳnh. "Mạnh Quỳnh là người bạn thân nhất trong đời của tôi. Nếu Wendy là con Mạnh Quỳnh thì chắc phải đẹp hơn rồi. Ba của Wendy là người hiền lành, giỏi nhưng chúng tôi không có duyên. Anh ấy đã có gia đình khác nên không thể chăm lo được cho Wendy".

Hai mẹ con nữ ca sĩ vừa khóc vừa cười khi kể về cuộc sống nhiều nỗi buồn.

Trong buổi trò chuyện, con gái Wendy của Phi Nhung lần đầu xuất hiện bên cạnh mẹ. Wendy thổ lộ rằng cô rất tự hào về mẹ bởi mẹ là một người phụ nữ bản lĩnh, có thể làm được mọi thứ. "Em không trách mẹ vì mẹ không thường xuyên ở bên. Tuy nhiên mỗi lúc buồn, em ước giá như mẹ ở đây thì em sẽ ôm mẹ và khóc. Em cũng từng thắc mắc tại sao mẹ cứ đi hát hoài, không ở nhà nấu cơm cho mình. Em chỉ muốn mẹ ở nhà, hai mẹ con sống nghèo cũng được. Nhưng mẹ nói mẹ phải đi làm kiếm tiền nuôi em. Sau này lớn lên, em hiểu được mẹ. Em không bao giờ ghen tỵ với những người bạn có đầy đủ bố mẹ. Các bạn cãi nhau hoài với mẹ, thậm chí muốn bỏ nhà ra đi. Riêng em, dù không gặp mẹ mỗi ngày nhưng em có thể nhắn tin, điện thoại cho mẹ".

Khi Wendy 16 tuổi cũng là lúc Phi Nhung bắt đầu nhận nuôi các bé mồ côi. Wendy kể: "Có lần lên sân khấu, mẹ nói mẹ không chồng, không có con ruột, sẽ ở vậy hết đời để chăm các con nuôi, em ngồi dưới nghe đã khóc vì buồn. Nhưng khi thấy mẹ xây chùa, nhận thêm nhiều trẻ mồ côi khác, em hiểu mẹ đang làm điều thiện để tích đức cho em". Weny còn gửi lời nhắn đến mẹ: "Mẹ đừng nghĩ rằng mẹ không phải là một người mẹ tốt. Tuy không có mẹ ở bên thường xuyên nhưng con vẫn ngoan ngoãn, biết kính trọng người lớn. Điều đó còn may mắn hơn những người có mẹ nhưng vẫn hư".

Trước lời thổ lộ của con gái, Phi Nhung đã khóc nói rằng: "Con phải học giỏi để năm sau ra trường. Mẹ đã quá cực khổ, chịu đau, nhất là những lúc xa con để có được ngày hôm nay. Con phải cố gắng học xong, ra trường, đi làm và sống hạnh phúc. Đó là điều mẹ mong ước. Mẹ ở một mình cũng được. Sau này, con làm y tá, bác sĩ thì phải là một người có tâm, nhẹ nhàng, giúp đỡ bệnh nhân để cho mẹ hãnh diện về con".