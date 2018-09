Một người phụ nữ đòi nữ ca sĩ và ban tổ chức bồi thường sau khi bị mất cắp một cây vàng.

Hôm qua (18/3), trên mạng xã hội lan truyền đoạn video Phi Nhung tặng cho một vị khán giả 10 triệu đồng sau khi biết người này bị mất cắp một cây vàng. Sự việc diễn ra trong một đêm nhạc tại khu vực chợ Cờ Đỏ, Cần Thơ vào tối 17/3 do một nhà mạng viễn thông tổ chức.

Theo lời kể của Phi Nhung, đây là sự kiện miễn phí nên có rất đông người dân đến xem chương trình. Một nữ khán giả trung niên đã không may bị mất một cây vàng. Người này lên sân khấu đòi ban tổ chức phải chịu trách nhiệm trong chuyện mất tài sản. Thời điểm đó, Phi Nhung chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn thì bị nhóm người này vây quanh đòi bồi thường với lý do, họ đến đêm nhạc chỉ vì muốn xem Phi Nhung. Để giải quyết sự việc, nữ ca sĩ đã lên sân khấu trấn an vị khán giả bị mất tài sản.

Video Phi Nhung trấn an và tặng vị khán giả 10 triệu đồng

Phi Nhung bị kéo rách áo sau khi tặng 10 triệu đồng cho khán giả Cô nói: "Như các anh chị cũng biết, em đang nuôi rất nhiều trẻ mồ côi. Phi Nhung làm bao nhiêu cũng không nghĩ cho bản thân mình mà luôn nghĩ cho những đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ để nuôi các cháu khôn lớn. Tối nay có mấy anh chị rất nghèo mà bị xui. Vật chất đối với em không là gì hết nhưng với người nghèo thì rất to lớn. Số tiền hôm nay đi hát em sẽ đưa lại cho chị 10 triệu đồng. Mong chị đừng buồn. Anh chị mất cái này thì mình sẽ có lại cái khác. Anh chị để em làm việc tối nay cho bà con, cô bác thưởng thức".

Mặc dù Phi Nhung tuyên bố sẽ tặng cho vị khán giả 10 triệu đồng nhưng người này vẫn giật micro thể hiện sự bức xúc, gây ảnh hưởng đến màn trình diễn của nữ ca sĩ. Nhờ sự can thiệp của bảo vệ, Phi Nhung mới ổn định được tình hình để thể hiện 3 nhạc phẩm, sau đó vội vàng di chuyển đến một điểm diễn khác.

Ca sĩ Phi Nhung.

Người quản lý của Phi Nhung tiết lộ thêm, sau khi xuống sân khấu để tiếp tục chạy show, nhóm người của vị khán giả kia tiếp tục vây quanh, thậm chí có người kéo rách áo và bầm tím tay Phi Nhung. Quản lý, tài xế và một số bảo vệ của chương trình đã nhanh chóng đến 'giải vây' để nữ ca sĩ lên xe an toàn.

Phi Nhung tâm sự, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như vậy trong suốt mấy chục năm đi hát. Mặc dù việc khán giả bị mất tài sản không liên quan đến cô, nhưng vì không muốn chương trình bị gián đoạn nên cô mới đứng ra giải quyết. Sau đêm diễn, ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi, đồng thời cám ơn Phi Nhung đã có hành động ứng phó kịp thời.