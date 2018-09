Phát ngôn không thể bỏ qua của sao Việt trong tuần

Thời gian gần đây, Ngọc Thúy liên tục nhắc tới chồng cũ - doanh nhân Đức An trên trang cá nhân. Cựu siêu mẫu so sánh cách ứng xử của doanh nhân Đức An với tài tử Brad Pitt khi ly hôn, đồng thời chỉ trích chồng cũ không quan tâm đến các con, chỉ lo tranh chấp tài sản. Trong một bài viết đăng hôm 22/9, cô cho biết ở Việt Nam và Mỹ đang diễn ra 2 vụ kiện có nhiều điểm tương tự với trường hợp của mình. Ngọc Thúy khuyên những người phụ nữ trong cuộc nên bình tĩnh và lựa chọn cách thoát hiểm dựa trên pháp luật vì: "Đi vòng đánh võng chỉ khiến bản thân sập hầm lũ đàn ông mặc váy trong 3 nốt nhạc mà thôi".