Phan Thành cố níu kéo tình cảm của Midu

Thiếu gia lại đăng ảnh và viết lời ẩn ý gửi đến người yêu cũ.

Mới đây, Phan Thành đăng bức ảnh nắm chặt tay một cô gái và viết: "Tried to keep the love I gave to you" (Tạm dịch: Đã cố gắng giữ tình yêu anh dành cho em). Các fan ngay sau đó "truy lùng" chủ nhân cô gái trong bức ảnh và phát hiện đó chính là Midu. Họ đã tìm được bức ảnh Midu từng đăng, mặc bộ váy y hệt. Nhiều người an ủi Phan Thành, ai cũng có lỗi lầm và mong sự hối lỗi của anh sớm được Midu chấp nhận. Trong khi đó, Midu lại tỏ ra thờ ơ khi hàng loạt fan bình luận về chuyện này cũng như "năn nỉ" cô trở lại với Phan Thành.

Phan Thành đăng ảnh nắm chặt tay Midu trên bãi biển.

Đây không phải lần đầu Phan Thành đăng ảnh và viết những lời ẩn ý về Midu trên trang cá nhân. Hồi tháng tư, Phan Thành từng đăng tấm ảnh bàn tay anh lồng vào bàn tay Midu, cả hai cùng đeo chiếc nhẫn đính hôn. Trên tấm ảnh có dòng chữ "True love" (Tình yêu đích thực). Ngoài ra, còn khá nhiều lần khác anh viết những lời tâm sự mà ai cũng biết là đang nói về "tình cũ".

Khán giả nhanh chóng tìm được bức ảnh Midu mặc trang phục này.

Chuyện tình cảm của Midu - Phan Thành từng làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. Bởi, Midu là một trong những gương mặt được khán giả yêu thích trong vài năm trở lại đây với hình ảnh trong sáng, thánh thiện. Trong khi đó, thiếu gia Phan Thành tên đầy đủ là Phan Quang Thành, sinh năm 1989, cùng tuổi với Midu. Quang Thành từng theo học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ. Anh cũng nổi tiếng trong giới chơi xe của Sài Gòn khi sở hữu bộ sưu tập xế hộp đắt đỏ. Năm ngoái, chuyện tình của họ trở nên ồn ào khi xuất hiện kẻ thứ ba - là một thiếu nữ người Cà Mau.

Cách đây 5 tháng, Midu lần đầu trải lòng về câu chuyện ồn ào này. Người quản lý của Midu cũng xác nhận, Midu chia tay thiếu gia Phan Thành từ lâu chứ không phải tận lúc đó mới "đường ai nấy đi". Midu đã từ hôn Phan Thành ngay khi biết anh phản bội.

Cúc Hoa