Phan Ngọc Luân lần đầu nói về tin đồn yêu nữ đại gia lớn tuổi

Nam ca sĩ khẳng định anh cần tiền nhưng sẽ sống đúng cảm xúc và không chấp nhận đánh đổi nhân cách.

- Sau cuộc thi The Voice 2012 và Gương mặt thân quen 2016, anh khá im ắng không có hoạt động nghệ thuật gì nổi bật. Vì sao vậy?

- Gia đình tôi không khá giả, thậm chí có giai đoạn còn rất khó khăn. Tôi mê hát từ nhỏ và xác định tham gia showbiz để đeo đuổi đam mê. Xuất thân bình thường, không ai chống lưng, tôi như con thiêu thân tham gia vào tất cả chương trình để tìm kiếm cơ hội. May mắn sau The Voice và Gương mặt thân quen, tôi được khán giả biết đến nhiều. Dù không đoạt giải cao nhất nhưng tôi lại có show hát đều đều. Thời gian qua tôi tập trung kiếm tiền vì là trụ cột của gia đình. Tôi muốn lo cho mẹ và em trai có cuộc sống tốt nhất nên show nào đàng hoàng, cát-xê tốt tôi đều nhận. Nhờ may mắn được khán giả thương, tổ nghiệp phù hộ nên tôi chưa bao giờ ế show, chỉ ít xuất hiện trên báo chí và cũng không có thời gian ra sản phẩm âm nhạc mới.

Ca sĩ Phan Ngọc Luân.

- Vài năm nay anh bị đồn đang hẹn hò một nữ đại gia lớn tuổi và được người này hỗ trợ tiền bạc nên không cần hoạt động nghệ thuật nữa. Anh nói sao về thông tin này?

- Tôi là người trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ vì tôi sớm phải lăn lộn, tự kiếm sống nuôi thân. Đó cũng là lý do bạn bè tôi hiện tại đa số đều là người lớn tuổi. Tôi thích cuộc sống đơn giản, đi hát, kiếm tiền, lo cho mẹ nhưng lại hay vướng vào thị phi. Tôi cũng không giải thích nên tin đồn ngày càng nhiều. Nếu có người chống lưng, có nhiều tiền thì có lẽ mỗi tháng tôi đã ra một MV mới chứ không phải đợi nhiều năm, tích lũy tiền để ra một sản phẩm. Tiền ai cũng cần nhưng đánh đổi nhân cách và sống không đúng cảm xúc thì xin lỗi tôi không làm được. Nữ đại gia mà mọi người đồn tôi đang cặp kè là chị Lee Lee Nguyễn. Tôi quen chị khi thi Nam vương người Việt Thế giới 2017 ở Mỹ. Khi nghe tôi hát trong phần thi Tài năng, chị Lee Lee rất thích. Về Việt Nam, tôi và chị tình cờ gặp lại ở các sự kiện của giới giải trí và cả hai chụp ảnh chung như những người bạn thôi.

- Có thông tin anh sắp ra MV tiền tỷ. Nếu không phải có người hỗ trợ thì từ đâu anh có số tiền lớn như vậy?

- Đúng là tôi đang làm MV Nỗi đau thấu trời với kinh phí gần một tỷ đồng. Nhờ chăm chỉ chạy show nên tôi đã mua được nhà ở Sài Gòn cho mẹ và mua xe hơi để tiện đi lại, phục vụ công việc. Trước đây kiếm được tiền tôi chỉ lo cho mẹ và em trai. Bây giờ người thân đã tạm ổn, tôi mới nghĩ đến mình và muốn phát triển sự nghiệp ca hát. Tôi muốn khẳng định bản thân qua các sản phẩm âm nhạc chất lượng nên phải cố gom tiền đầu tư vào MV mới, hy vọng chinh phục được đông đảo khán giả. Sản phẩm Nỗi đau thấu trời của tôi sẽ phát hành vào 14/11.

Phan Ngọc Luân chụp ảnh cùng nữ doanh nhân Lee Lee Nguyễn trong buổi tiệc mừng ngôi Á vương người Việt Thế giới 2017 tại TP HCM, tháng 7/2017.

- Ngoài tin đồn yêu nữ đại gia, trong thời gian thi The Voice 2012, anh từng bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với Mr Đàm tại căn hộ riêng của 'ông hoàng nhạc Việt' ở quận 7, TP HCM. Anh nói sao về chuyện này?

- Tin đồn tôi yêu Mr Đàm nổ ra từ 6 năm trước rồi. Khi đó ai cũng nghi tôi yêu anh Hưng nên mới được anh ưu ái, nâng đỡ nhiều. Sự thật tình cảm của tôi và anh Hưng chỉ là tình thầy trò. Ngoài tôi, anh Hưng có rất nhiều học trò khác. Với ai anh cũng rất ân cần, quan tâm. Anh thật sự là người có tâm, luôn giúp đỡ các ca sĩ trẻ. Showbiz này lắm thị phi, tôi cứ thân thiết với ai một chút là bị đồn cặp kè. Tôi đã quen rồi nên không còn để tâm nữa. Với những gì anh Hưng đã làm cho tôi thì bây giờ anh muốn tôi giúp gì, tôi cũng sẵn sàng.

- Mẹ và người thân của anh nói gì khi nghe những thông tin không hay về anh?

- Mẹ đang sống cùng tôi và hoàn toàn tin tưởng tôi từ nhân cách, tình cảm và cách sống. Mẹ không tin vào những lời đồn đại vì hiểu công việc đặc thù của con trai. Nhưng là người mẹ, mẹ tôi cũng buồn và khóc rất nhiều khi con trai thường xuyên bị người ta đồn thổi, thêu dệt những chuyện không hay. Bản thân tôi thì luôn muốn im lặng vì tôi hiểu, càng nói càng bị hiểu lầm là lợi dụng scandal để lăng xê tên tuổi. Đây là lần đầu tôi lên tiếng nói về những thị phi quanh mình. Tôi làm vậy để giải tỏa tâm lý cho mẹ và bảo vệ danh dự của bản thân, gia đình.

Nam ca sĩ từng bị đồn yêu Mr Đàm nhưng anh phủ nhận và cho biết giữa hai người chỉ là tình thầy trò.

- Là ca sĩ chuyên hát nhạc trẻ nhưng anh lại ghi danh tham dự chương trình 'Người kể chuyện tình' dành cho các giọng ca bolero. Vì sao vậy?

- Nhiều người nói tôi hết thời nên mới đi hát bolero. Tôi chỉ im lặng. Bởi thực tế không phải tôi chỉ hát được nhạc trẻ mà tôi có thể hát cả cải lương, ca trù, giả giọng nhiều ca sĩ khác. Nếu xem tôi thi Gương mặt thân quen 2016 chắc khán giả cũng đã thấy. Tôi tham gia Người kể chuyện tình 2018 là để tiếp tục thử sức với dòng nhạc bolero. Tôi vui khi được các giám khảo và khán giả khen ngợi, ủng hộ với thử nghiệm này. Dù hát được nhiều thể loại nhưng dòng nhạc chính tôi theo đuổi vẫn là nhạc trẻ, nhạc ballad. Sắp tới tôi có nhiều dự án mới rất đặc biệt, hy vọng sẽ khiến khán giả bất ngờ.

Phan Ngọc Luân sinh năm 1988. Anh được khán giả biết đến khi lọt top 16 Sao Mai điểm hẹn 2010. Năm 2012 anh thi Giọng hát Việt, về đội của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Năm 2016, Phan Ngọc Luân tiếp tục thử sức với Gương mặt thân quen và lọt vào top 4 chung cuộc. Năm 2017 anh gây bất ngờ khi thi Nam vương người Việt Thế giới 2017 và giành ngôi Á vương.