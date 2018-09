Phan Anh phạt con gái vì không chịu làm nhiệm vụ

Để 4 bé có thể giúp đỡ các bố trong việc kiếm tiền, Phan Anh mở 'khóa huấn luyện bồi bàn' cấp tốc, từ việc mời khách đến phục vụ bàn. 4 nhóc tỳ còn giúp bố đặt tên quán. Mỗi bé đều có ý tưởng riêng. Bờm thích tên 'Quán Oăn Chu Trinh (One Two Three)', 'Bánh xèo Ô Bi', Tê Giác gợi ý 'Bánh xèo cô Ba'... nhưng cuối cùng, cả nhóm thống nhất cái tên 'Bánh xèo miền Tây'.