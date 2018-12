Phạm Thu Hà hát nhạc dance trên nền dàn nhạc giao hưởng

Trong MV 'Vũ điệu bình minh', nữ ca sĩ hợp tác với nhà sản xuất Võ Thiện Thanh, đưa âm nhạc điện tử vào làm mới dòng nhạc cổ điển.

Phạm Thu Hà và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã làm việc với nhau nhiều năm qua. Chính Võ Thiện Thanh là người định hướng cho nữ ca sĩ tiên phong theo đuổi phong cách cổ điển giao thoa (Classical Crossover hay Pop Opera). Cả hai từng giành giải Cống hiến cho hạng mục Album của năm với sản phẩm Classic Meets Chillout. Phạm Thu Hà cho biết, chính sự cách tân và giao thoa trong âm nhạc của Võ Thiện Thanh đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ để cô đi được con đường dài qua các sản phẩm Tựa như gió phiêu du (hợp tác với nhạc sĩ Đức Trí), Hà Nội... Yêu và mới đây là đĩa than hát nhạc Phạm Duy - Đường em đi.

Ca sĩ Phạm Thu Hà và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Với mong muốn tiếp tục thử nghiệm, tìm tòi và khai phá, kết hợp nhạc cổ điển với các phong cách đương đại, Phạm Thu Hà đã thực hiện MV Vũ điệu bình minh. Sản phẩm có sự pha trộn giữa nhạc điện tử với dàn nhạc giao hưởng. Việc hát oprea trên nền nhạc dance đòi hỏi nội lực, kỹ thuật và xử lý tinh tế của ca sĩ. Trong ca khúc này, Phạm Thu Hà đã sử dụng kỹ thuật hát pha giọng (mix voice), kết hợp với phong cách hát belting, lối hát trong các vở nhạc kịch đương đại (musical theatre). Những nốt cao sử dụng chuyển giọng nhưng không theo phong cách cổ điển, mà âm thanh được đẩy ra khoảng vang trước mặt (mask resonal) theo phong cách hát đương đại. Theo Phạm Thu Hà, cách hát này giúp giọng hát của cô hoà quyện với dàn nhạc và truyền tải được đúng thông điệp tích cực về tình yêu thiên nhiên, cuộc sống mà bài hát muốn hướng tới.

MV Vũ điệu bình minh được nữ ca sĩ quay tại các địa điểm như đỉnh mây Tà Xùa, Vịnh Hạ Long, đồng thời lồng ghép kỹ xảo tái hiện cảnh lũ cuốn, cháy rừng. Đạo diễn Trần Xuân Chung đã thực hiện MV từ tháng 8 đến tháng 11. Quá trình quay MV kéo dài do êkíp quay đúng vào đợt cao điểm mưa bão, thậm chí gặp không ít nguy hiểm khi ghi hình ở Tà Xùa trong điều kiện mưa và lũ ống, có khả năng bị cô lập hoàn toàn do đường sạt lở. Êkíp phải nhờ đến sự giúp đỡ của dân địa phương cùng hệ thống dây thừng treo nối các điểm để đảm bảo an toàn khi đưa Phạm Thu Hà vào tận chân thác nước sâu trong rừng để ghi hình. Ngoài ra, MV cũng bị gián đoạn bởi Phạm Thu Hà sang Áo để học thêm về thanh nhạc, đồng thời một số cảnh kỹ xảo trong MV phải chỉnh sửa nhiều lần do hạn chế về công nghệ sản xuất MV hiện nay ở Việt Nam. Với sự đầu tư chỉn chu, Phạm Thu Hà hy vọng sản phẩm sẽ được khán giả yêu thích.