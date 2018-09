Phạm Quỳnh Anh hát sung quên cả kịch bản

Tối qua, Phạm Quỳnh Anh thể hiện ca khúc 'Buổi chiều hôm ấy' - bài hát chủ đề của phim 'Thần tượng'. Sau đó, cô hát 'I hate myself for loving you'. 'Bà mẹ một con' hết mình ngay từ những phút đầu tiên khi leo lên ghế đứng hát để các khán giả ở xa nhìn mình rõ hơn.